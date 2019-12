Para Arzac, “vuelve el tiempo de la política. Ya no más un Estado cuyo único rol se ve reducido a una ‘caja’”, y agrega: “Hubo discusiones con colegas que partieron desde un terreno pantanoso, como decir ‘el Estado no es el Gobierno de turno’, ‘el Estado somos todos y tenemos que hacer uso de los recursos’, como si esa diferencia no la tuviéramos todos en claro. El punto es el modo en que estos recursos fueron dispuestos, porque por un lado fueron insignificantes en relación con los efectos de la crisis que el mismo gobierno generó, pero además, no tuvieron ningún tipo de proyección ni articulación de políticas públicas en relación con cultura. Todo lo redujeron a su gran aporte en estos tiempos de discusión: el emprendedurismo”.