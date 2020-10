Hoy a las 20:30, charla con Fernando Aramburu, el autor de “Patria”

Fernando Aramburu (Foto: Martín Rosenzveig)

El sábado pasado se estrenó por HBO y para todo el mundo Patria, la serie basada en la novela de Fernando Aramburu. Fue un gran suceso, sobre todo en España, donde aún no se han cerrado las heridas del conflicto desatado durante los años de la actividad terrorista de la organización independentista vasca ETA. De eso habla la serie y, por supuesto, también el libro que fue bestseller cuando se publicó en el año 2016 y que ahora vuelve a estar en boca de todos.

Hoy a las 20:30 (hora Argentina), el escritor español conversará con la periodista Hinde Pomeraniec en una transmisión especial de Infobae en simultáneo con las redes sociales del Grupo Planeta (allí se publicó el libro del autor, dentro del sello Tusquets) y HBO. Será una buena ocasión para conocer en profundidad la mirada del novelista acerca de la adaptación al lenguaje audiovisual de su aclamado libro, apreciar su singular mirada respecto del estreno de la serie pero también adentrarse en el difícil y doloroso escenario que narra.

Trailer de "Patria", de HBO

El nombre detrás de la producción de HBO es Aitor Gabilondo, uno de los más respetados creadores de ficción audiovisual en España. Los directores son Félix Viscarret y Óscar Pedraza y el elenco actoral está formado por Elena Irureta, Ane Gabarain, Loreto Mauleón, Eneko Sagardoy, Susana Abaitua, Mikel Laskurain, José Ramón Soroiz, Íñigo Aranbarri y Jon Olivares, todos de procedencia vasca.

Los ocho capítulos pretenden resumir las 646 páginas de una historia ambientada en una localidad rural del País Vasco en Guipúzcoa, la “Euskadi profunda”, que refleja con gran detalle los años de plomo desde el posfranquismo hasta 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Por este libro, Aramburu obtuvo premios como el de la Crítica, el Francisco Umbral, el Nacional de Narrativa, el Dulce Chacón y el Strega Europeo. Además, se tradujo a varios idiomas.

"Patria", la gran novela de Aramburu

Pero antes del estreno, se desató una polémica de la que Aramburu participó. Fue a principios de este mes, cuando se presentaron la estética y los diseños de la serie: la imagen fue leída como una equiparación de las víctimas de ETA y los verdugos. El cartel promocional decía: “Todos somos parte de esta historia”. Para el novelista español fue un “desacierto”, numerosos políticos repudiaron la imagen y la Fundación Víctimas del Terrorismo consideró ese cartel “una humillación a las víctimas del terrorismo”.

“Juzgo que este primer cartel no es suficiente para formarse una impresión completa de la serie", dijo el autor. “Atribuyo el cartel a una estrategia de marketing que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace”, agregó. Sobre esta polémica y otros tantos asuntos hablará hoy Aramburu junto a Pomeraniec en el Facebook Live de las 20:30. Están todos invitados.

Para ver la entrevista: Facebook de Infobae, Facebook de Planeta, Facebook HBO.





