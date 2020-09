Polémica y expectativas por el estreno de ‘Patria’, la serie sobre el conflicto vasco basada en un gran bestseller

Trailer de "Patria", de HBO

Hoy se estrena Patria, una de las series más esperadas del año. Y no se trata sólo de España, donde ocurre la historia, donde la trama golpea sobre una herida histórica que parece aún no haberse cerrado del todo en la sociedad. Son muchísimos los países que están esperando poder ver cada uno de los ocho episodios que tiene esta producción de HBO. No sólo el tema que se narra es profundamente interesante —retrata los tiempos de mayor actividad terrorista de la organización independentista vasca ETA—, también el origen de la historia.

Patria está basada en la novela homónima de Fernando Aramburu publicada por Tusquets en 2016 que se leyó con gran entusiasmo. Son 646 páginas de una historia ambientada en una localidad rural del País Vasco en Guipúzcoa, la “Euskadi profunda”, que refleja con gran detalle los años de plomo desde el posfranquismo hasta 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Obtuvo premios como el de la Crítica, el Francisco Umbral, el Nacional de Narrativa, el Dulce Chacón y el Strega Europeo. Además, se tradujo a varios idiomas.

Cuando la editora de Tusquets Argentina Paola Lucantis leyó Patria, pensó: “Esto va a pegar inmediatamente en Argentina porque por más que hable del País Vasco porque habla básicamente de una grieta y de las diferencias políticas entre dos familias”. "Fernando es de esos autores que tienen un punto de inflexión, como lo tuvo Padura con El hombre que amaba a los perros, como lo tuvo Almudena con El corazón helado. Son autores a quienes Tusquets les publicó varios de sus libros antes de llegar a un éxito rotundo que cambia completamente la relación con el público y la dimensión de ventas y de llegada a los lectores”, dice en diálogo con Infobae Cultura.

Fernando Aramburu (Foto: Carlos Mei)

Hace una semana se realizó la primera proyección. Fue en el teatro Victoria Eugenia, España, en la tarde del viernes 18 de septiembre, en el marco del Festival de San Sebastián. Una sesión maratónica que duró, en total, nueve horas. Terminó a la una de la mañana del sábado. ¿Y qué dijo la prensa española que pudo asistir a este reducido estreno? “Los aplausos del público sonaban a reconfortantes, felices y también a liberadores: el viaje en pantalla es de gran dureza emocional”, escribió Gregorio Belinchón en el diario El País.

Por su parte, Javier Zurro en El Español ya deja todo claro en el título: “Olvidad las polémicas, la serie de HBO es una maravilla, una de las mejores del año”. “Prepárense para ver una historia dura, triste y con algunos destellos luminosos. Prepárense para su bofetada. Prepárense para que a ustedes, como a ellos, también les duela. Porque Patria, ya lo hemos dicho, es ante todo eso: una historia de dolor”, escribió Tamara Vázquez en el sitio Expansión.

El nombre detrás de la serie es Aitor Gabilondo, uno de los más respetados creadores de ficción audiovisual en España. El Príncipe, Allí abajo y Vivir sin permiso son tres ejemplos, todos casos exitosos. Claro que no es una serie más en su carrera. Uno de los tantos objetivos que se puso la serie, dijo Gabilondo, era “no aspirar al ‘relato único’ de la violencia en Euskadi". Los directores son Félix Viscarret y Óscar Pedraza y el elenco actoral está formado por Elena Irureta, Ane Gabarain, Loreto Mauleón, Eneko Sagardoy, Susana Abaitua, Mikel Laskurain, José Ramón Soroiz, Íñigo Aranbarri y Jon Olivares, todos de procedencia vasca.

El anuncio de la serie "Patria" que desató la polémica y debió cambiarse

A principios de este mes, cuando se presentaron la estética y los diseños de la serie, se generó un intenso debate en las redes sociales ya que la imagen fue leída como una equiparación de las víctimas de ETA y los verdugos. La adaptación audiovisual de esta historia cuenta con la aprobación de Aramburu, aunque el escritor, quien está radicado en Alemania hace muchos años, aseguró que prefirió “no meterse en nada” de la traducción a imágenes de su obra. En cuanto al cartel que promocionaba la serie y decía “Todos somos parte de esta historia”, el novelista español consideró que era un “desacierto”.

Esa equiparación entre víctimas y verdugos también generó el rechazo de numerosos políticos y la Fundación Víctimas del Terrorismo criticó en un comunicado el cartel de Patria por considerarlo “una humillación a las víctimas del terrorismo”. “Juzgo que este primer cartel no es suficiente para formarse una impresión completa de la serie, por más que esta incluya, como mi novela, un episodio de malos tratos en la comisaría, cosa que solía ocurrir, si bien a espaldas de la ley; ley, que como se sabe, fue aplicada en ocasiones con resultados condenatorios”, señaló entonces el autor.

“Atribuyo el cartel a una estrategia de marketing que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace (...) “hay una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es, en líneas generales, próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir; al mismo tiempo, con un nítido propósito de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes”, agregó después.

"Patria", la novela de Aramburu

El jueves 1 de octubre Fernando Aramburu conversará con la periodista Hinde Pomeraniec en una entrevista pública que se transmitirá por Facebook Live, en la cuenta de Grupo Planeta, a las 20:30 (hora Argentina). Será una buena ocasión para conocer en profundidad la mirada del novelista acerca de la adaptación al lenguaje audiovisual de su aclamado libro, así como para apreciar su singular mirada respecto del estreno de la serie.

“Esto también es un nuevo relanzamiento del libro para los lectores que se lo han perdido”, sostiene Paola Lucantis. “Las expectativas son muchísimas. Es una serie muy esperada. Hay países que han hecho la tapa del libro con el arte de la serie. Nosotros teníamos bastantes ejemplares, justo habíamos hecho una reimpresión que no había salido a tiempo por la pandemia, así que decidimos agregarle una faja que respeta el arte de la serie de HBO”, agrega.

Fotografía cedida por HBO de la serie "Patria" . EFE

"Para nosotros Patria ya es un longseller. Es un libro que se vendió muy bien, se sigue vendiendo y se reimprime constantemente. De hecho, estamos listos para hacer nuevas reimpresiones. Debería haber stock de Patria para quien se enganche con la serie. En todas las filiales hay expectativas y una gran campaña de comunicación”, concluye.

Habrá que verla hoy, el día de su estreno mundial en HBO. “Ojalá nos ayude a la reconciliación”, sostuvo Aitor Gabilondo. Ojalá.





*Patria, hoy a las 21, hora argentina. Por HBO

