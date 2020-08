Quién es y cómo leer a Margo Glantz, la invitada estrella de la Feria de Editores

Margo Glantz

Hoy empieza la Feria de Editores, y en los tres días que dura el evento la gran estrella literaria es Margo Glantz. Escritora, ensayista, académica, crítica literaria y referente de la literatura y del feminismo en América Latina. Tiene noventa años y una lucidez apabullante. El domingo a las 21:30 será entrevistada por el escritor, periodista y editor Diego Erlan, quien precisamente editó en Ampersand el libro de Glantz El texto encuentra un cuerpo. La entrevista se transmitirá por YouTube de forma gratuita y para todo el mundo. Muchos ya la conocen y la han leído con mucha atención, pero otros -que tal vez la conocen por su activa presencia en las redes sociales- recién se acercan a su obra. ¿Qué hay en su literatura que la vuelve tan excepcional?

“Lo excepcional de la literatura de Margo es la libertad con la que se puede enfrentar a las estructuras narrativas de cada uno de sus libros. Cada uno propone una nueva manera de trabajar, la mayoría de las veces, la memoria y tratar de entenderla. O tratar de sumergirse en esa narrativa a veces caótica que tiene la memoria, siempre tratando de encontrar, a su vez, cierto orden en ese caos”, dice Erlan en un breve diálogo telefónico con Infobae Cultura.

"El texto encuentra cuerpo", de Margo Glantz

“Algo de eso aparece también en El rastro: la idea de literatura como una búsqueda más cercana al jazz, no desde el punto de vista beatnik, pero me parece que esa libertad para empezar a trabajar los estándares es una mirada interesante en las estructuras narrativas de Margo”, agrega. “Y hablando de miradas, una vez se lo pregunté, a partir de sus tuits: hace el ejercicio de tratar de ver las cosas del mundo como si fuera la primera vez. Eso me parece muy interesante para poder poner focos siempre corridos y para nada cercanos al lugar común. Eso me resulta muy atractiva de la literatura de ella”.

Glantz, que nació Ciudad de México en 28 de enero de 1930, estudió Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y se doctoró en Letras Hispánicas en la Universidad de La Sorbona de Francia. Fundó y dirigió la revista Punto de Partida, participó de Radio Universidad, del periódico Unomásuno, fue directora del Instituto Cultural Mexicano-Israelí, del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM y del departamento de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Además, entre 1986 y 1988 fue agregada cultural de la Embajada de México en Londres.

Lo excepcional de la literatura de Margo —sostiene Diego Erlan— es la libertad con la que se puede enfrentar a las estructuras narrativas de cada uno de sus libros

Fue elegida en 1995 miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y obtuvo incontables premios como el Nacional de Ciencias y Artes, en el ámbito de Lingüística y Literatura, el FIL de Literatura en Lenguas Romances, el Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas y fue condecorada con la XVI Presea Cervantina en el marco del Coloquio Cervantino Internacional. El año pasado recibió el primer Premio Nuevo León Alfonso Reyes.

Para leer a Margo Glantz

Su último libro es El texto encuentra un cuerpo, una cartografía de protagonistas de la literatura inglesa, francesa y norteamericana donde escribe sus lecturas y lo hace desde una perspectiva muy particular, desarmando estereotipos y apoyándose en lo lúdico. En este ensayo de la colección Lectores del sello Ampersand, Glantz se declara fragmentaria y pone en primer plano plano su mirada feminista. “Varios siglos de literatura se consagraron a la mujer, pero era el hombre quien decidía sobre su psicología, quien la narraba y corregía la mirada con la que se podía contemplar el propio cuerpo”, se lee en las páginas de este libro.

"Las genealogías" y "El rastro" de Margo Glantz

Los favoritos de Erlan son Las genealogías y El rastro. El primero, publicado en 1981, “es un trabajo con la historia personal de su familia que es muy atractivo”, cuenta. “Si bien sea el menos fragmentario o al más lineal de esas búsquedas narrativas que tiene, me parece que es un libro donde ella rastrea muy bien su historia personal y la historia de su familia, y en ese punto me resulta interesante”, agrega. El segundo “es un libro extraordinario porque combina un poco la fragmentación, sus búsquedas y sus obsesiones”, agrega Erlan, dando algunas pistas para los futuros lectores de Glantz, esos que recién ahora se topan con su obra. Será un viaje que no olvidarán.

Otros de sus libros conocidos son Zona de derrumbe, El día de tu boda, De la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, Coronada de moscas y La lengua en la mano, entre tantos, tantos otros. ¿Qué lugar ocupa, entonces, Margo Glantz en la literatura? “Hoy, sin dudas, es una de las autoras latinoamericanas más importantes y relevantes del continente, de la lengua española”, dice Diego Erlan. Se detiene unos segundos, y luego sentencia: “...Y seguramente es una de las grandes escritoras del mundo”.





