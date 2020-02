La autora también alude a lo cotidiano de la vida de las protagonistas y convierte a las casas y la domesticidad de las heroínas al punto de hacerlas protagonistas centrales de su obra. “Las mujeres estuvieron siempre ancladas a la domesticidad, imposible no advertirlo y eso se subraya en los textos que menciono”, manifiesta Glantz y reconoce que “las heroínas de las novelas que trabajo no llegan a salir de la casa como la Nora de Ibsen, con excepción quizá de Charlotte Gillman que decidió no acatar las normas vigentes en su tiempo de la domesticidad: no aceptar los llamados deberes de la maternidad”.