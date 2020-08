Filba 2020: Vivian Gornick, Oliver Jeffers y Alejandro Zambra estarán en la edición online

Vivian Gornick

Unificado en “un gran festival integral”, Filba y Filibita se realizarán del 16 al 24 de octubre. Habrá de todo: lecturas, performances, conciertos, conversaciones, talleres, entrevistas, podcasts y clases abiertas. Nueve días de actividades y acciones virtuales para lectores de todas las edades. Y de forma virtual, debido a las restricciones de la cuarentena. Ya hay tres autores confirmados: Vivian Gornick, Oliver Jeffers y Alejandro Zambra. Para quienes no los conozcan, una biografía de estos escritores imprescindibles de nuestra época.

Vivian Gornick (Nueva York, 1935) nació y creció en el Bronx. Es periodista, escritora y activista feminista. Estudió la carrera de Bellas Artes en la NYU. En 1969 comenzó a escribir en el Village Voice –donde empezó a hablar del movimiento feminista hasta convertirse en una de las voces más reconocibles de los Estados Unidos en este campo– y, posteriormente, en medios como The New York Times o The Nation. Es autora de once libros y de un gran número de ensayos, textos críticos, periodísticos y memorias, siempre desde una clara perspectiva de género, que ha sido su rasgo distintivo como escritora, además de su inteligencia aguda.

En español tiene publicados en la editorial Sexto Piso los libros Apegos feroces, que fue premiado como Mejor Libro del Año 2017 por el Gremio de Libreros de Madrid y con el Euskadi de Plata, La mujer singular y la ciudad, el segundo volumen de sus memorias, que fue finalista del National Book Critics Circle Award y los ensayos autobiográficos reunidos en Mirarse de frente. También un breve libro llamado Escribir narrativa personal.

Oliver Jeffers es artista y autor, dedicado a la pintura, los libros, la ilustración, el collage, el arte performático y la escultura. Toda su obra está atravesada por la curiosidad y el humor. Su trabajo artístico y compromiso tienen alcance internacional. Sus libros álbum, aclamados por la crítica, han sido traducidos a más de 40 idiomas y las ventas superan los diez millones de ejemplares en todo el mundo.

Alejandro Zambra

Su trabajo como artista visual ha sido exhibido en New York’s Brooklyn Museum, Museo de Arte Moderno de Dublin, National Portrait Gallery de Londres y el Palais Auersperg de Viena. Jeffers ha recibido numerosos premios y distinciones, como el Premio al Mejor Libro Ilustrado del New York Times, el Premio de la Feria del Libro de Bologna, Premio Irlandés del Libro, y el premio de la Asociación Literaria del Reino Unido. Su último libro -décimo octavo como autor integral- What We’ll Build, será presentado en octubre de 2020. Oliver creció en Belfast (Irlanda del Norte), actualmente vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York.

Alejandro Zambra (Santiago de Chile, 1975) es autor, entre otros libros, de Mudanza (2003), Bonsái (2006), La vida privada de los árboles (2007), Formas de volver a casa (2011), Mis documentos (2013), Facsímil (2014), Tema libre (2018) y Poeta chileno (2020). Actualmente vive en la Ciudad de México.

Días atrás, Amlia Sanz, directora de la Fundación Filba, le dijo a Infobae Cultura: “Volvemos a la idea originaria: es un festival de literatura, y hay lectores que pueden tener distintas edades. Nos interesa mucho los cruces. Por ejemplo, una actividad con un autor de LIJ, una dramaturgo y una narradora sería muy interesante. No queremos que sean habitaciones que no se comunican. Queremos que sea un gran festival para todos los públicos”.





