Una novela de mil páginas escrita durante 10 años: Gabriela Cabezón Cámara presenta ‘El principio del mundo’ de Jeremías Gamboa

El escritor peruano Jeremías Gamboa, autor de 'El principio del mundo'. (Alfagüara)

“Una novela ambiciosa con una clase de ambición extensa que no se cultiva mucho en este siglo: como si quisiera contar un país entero contando dos vidas, la de una madre y la de un hijo”. Con esas palabras Gabriela Cabezón Cámara define al nuevo libro de Jeremías Gamboa, El principio del mundo, que será presentado este jueves a las 17.30 en la sala Rodolfo Walsh, en la Feria del Libro de Buenos Aires 2026.

Jeremías Gamboa nació en Lima en 1975; es escritor, periodista y profesor. Publicó el libro de cuentos Punto de fuga y las novelas Contarlo todo y Animales luminosos. Además, es coautor, junto con Javier Sinay y Joselo Rangel, del libro de crónicas Cuba Stone (2016). Pero con El principio del mundo su obra da un gran salto: una novela de casi mil páginas escrita durante diez años sobre el “infierno” de la discriminación.

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La historia comienza con un hombre de treinta y tres años que regresa a Perú tras atravesar una crisis personal. Sin pareja, amigos, recursos ni trabajo, decide refugiarse en la casa materna ubicada en el barrio donde creció, del cual se marchó tiempo atrás con la determinación de no volver. El retorno implica un recorrido a través de los claroscuros de la memoria y una proliferación de personajes y escenas.

'El principio del mundo', una novela de casi mil páginas escrita durante diez años

La reaparición de un amigo del pasado y la figura de la profesora que les enseñó a leer y escribir desencadenan revelaciones que enfrentan al protagonista con sus fantasmas: el origen, el miedo en la infancia marcada por el contexto nacional, la experiencia de precariedad en la escuela pública y, más allá, el dolor persistente de la vida rural andina junto con la toma de conciencia sobre las desigualdades sociales y raciales.

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En una entrevista con Infobae Cultura, Gamboa había contado que “una de las satisfacciones de haber terminado esta novela es pensar en el tiempo que tendré para al fin escribir las otras que tengo en mente. La falta de ideas no va a ser mi tema. No quiero volver a escribir una novela de la extensión de esta nunca más en mi vida porque es agotador”. Estuvo diez años escribiéndola. “Tengo todavía muchas cosas que contar”, dijo.

“Una novela escrita en trance, diría: se le siente una tensión como de túnel, como de inmersión, como de construcción que se hace a puro descubrimiento”, continúa Cabezón Cámara. “Aunque esos descubrimientos, se trata de una autoficción, no siempre dejen bien parado a Manuel Flores, el narrador. De Perú habla la novela. Es muy peruana. Pero pasa lo que pasa con la buena literatura: es universal”.

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La novela de Jeremías Gamboa está escrita "como si quisiera contar un país entero contando dos vidas", dice Gabriela Cabezón Cámara (Foto: Ale López)

“Habla de Perú, de Lima, de Ayacucho. Habla de racismo, ay, de cómo se internaliza eso incluso cuando se es víctima. De cómo podés terminar creyéndote que tenés algo malo. Un olor, una mancha. Algo. La colonización hecha carne, conciencia. Pero no es sólo eso: es una novela de aventuras también. La historia de una mujer hermosa y valiente, del mandato de ascender en la pirámide social que le da al hijo, de la obediencia”, agrega.

Hoy a las 17.30 en la sala Rodolfo Walsh de La Rural, en la Feria del Libro de Buenos Aires, Cabezón Cámara hablará más en profundidad de este libro que, dice ahora, “es un montón de cosas. Sobre todo es muy hermosa y te atrapa desde la primera página. Son casi mil. Y no querés salir de ahí”. La acompañará su autor, por supuesto. Será una conversación más que interesante sobre la potencia de la literatura saudamericana.

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La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires cuesta 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

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Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

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Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).

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