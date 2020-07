-Está el tiempo, están las herramientas para medir el tiempo y estamos nosotros. No sabemos lo que es el tiempo, tenemos herramientas para medirlo. Pero hay una suerte de puja entre nosotros y las herramientas. Nuestros smartphones, nuestros relojes, nos dan la impresión de que somos los dueños del tiempo, pero en realidad no. Y quizá esta cuarentena sea la ocasión de estar sin nuestros relojes, y teléfonos. Porque el tiempo nos está diciendo que él es el verdadero amo, ¿sabes? No somos los dueños del tiempo, y esa quizás sea la lección de esta cuarentena. Porque además no somos los dueños de nuestra vida, este virus nos está diciendo: “no sos nada, yo puedo dominarte estos días. Todo lo que construiste puede colapsar en un pestañeo, y no podés hacer nada contra eso”. Creo que es una gran lección de humildad para cada uno de nosotros. Pero no puedo pensar demasiado en eso, no puedo ponerme metafísico sobre esto porque hay muchísima gente que realmente está sufriendo. Y no es una cuestión del tiempo, o de dueños del tiempo o de relojes, es algo bien concreto: hay gente sufriendo, y no creo que yo realmente esté sufriendo, ni la cuarentena ni el coronavirus. Soy un privilegiado en ese sentido, por eso uno tiene que pensar en esas personas porque no puedo imaginarme su sufrimiento. Me gustaría empezar a hablar sobre todo eso porque siento que todo lo que tenga para decir sobre mí no va a ser relevante, no estaría a la altura de la situación, es realmente descabellado lo que estamos viviendo ahora mismo, y es solo el comienzo.