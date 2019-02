"Yo me arriesgo —retoma Olivier Marchon— a que me metan en esta categoría. Yo de entrada no comparto esta división entre lo noble y lo vulgar. ¿Por qué dirigirse a todo el mundo sería algo vulgar? Porque si me dirijo a todo el mundo y logro ser comprendido por todos, cosa que no es mala, es un éxito, pero es algo que exige más. No sé si lo he logrado, pero en este libro prefiero dirigirme a todo el mundo y no a una élite científica o cultural. Además, yo me revelo contra este tipo de élite, porque en ese concepto se entiende que unos valen más que otros. Hay quienes tienen códigos y otros que carecen de ellos. En el fondo es una cuestión de riqueza. Están los ricos y los que no son ricos. Entre ellos habría una diferencia del mundo."