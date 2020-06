Con un evidente trabajo de ensayo y edición, ingresar al universo que proponen esas voces, los silencios y la tensión que gana el relato a medida que se intensifican las preguntas sobre qué pasó esa noche hace cuatro años, nos recuerda algo de la fuerza que tiene ir al teatro y vivir una experiencia artística. Vega y Sbaraglia logran con sus voces captar todo lo que condensa el relato de Carver, aquellos que no se dice en una charla nocturna de una pareja que tiene los hijos dormidos y los espera una jornada laboral al otro día; esa famosa necesidad de no querer saber algunas cosas, hasta que la verdad se estampa en la cara y ya no se la puede negar. Un placer, gratuito, para regalarse a un click.