-¡Claro! Actividades que tienen que ver con enfrentar la ansiedad y enfrentar la angustia. A mí lo que me parecería extraordinario sería que, vencida esta situación, la gente entienda que es bastante más barato y más efectivo que tomarse la pastillita antes de dormir. Pero, ¿seguimos con esto cuando nos digan “la situación terminó, cuídense, ya pueden salir a la calle”? En ese sentido, creo que los cambios no son mágicos, no son milagrosos: no va a haber cambios producidos por la situación misma; sí por las consecuencias de la situación. Lo que es casi inevitable es pensar en la situación económica que se nos viene, en todo el mundo. Y esto es como la ficha del dominó que arrastra una a la otra. Lo que pase en Nueva York va a pegar en Bogotá, va a pegar en Montevideo y va a pegar acá. ¿Qué se nos viene? Ese otro nuevo mundo, en todo caso -con tiempo por delante y con grandes devenires- nos irá modificando pero por la situación en sí misma, por el día a día que tendremos que vivir de aquí en más.