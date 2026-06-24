Cultura

Tips de ortografía: fan zone, alternativas en español

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Guardar
Google icon
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Zona de hinchas , de aficionados , de seguidores , de forofos , de fans …, o zona para la hinchada , la afición o, en algunos países, la barra , entre otros, son equivalentes en español preferibles a fan zone .

En los medios de comunicación aparece con frecuencia esta expresión inglesa: «Descubre los mejores Fan Zones en la Ciudad de México durante el Mundial», «Tom Holland revoluciona Madrid inaugurando la fan zone del Mundial» o «Gaia tendrá la mayor Fan Zone de fútbol del norte y será totalmente gratuita».

El diccionario académico define zona como ‘parte de terreno o de superficie encuadrada entre ciertos límites’. Por otra parte, hincha es el ‘partidario entusiasta de alguien o algo, especialmente de un equipo deportivo’; aficionado es el ‘que tiene afición o gusto por alguna actividad o por un espectáculo al que asiste con frecuencia’ y seguidor es aquel ‘que sigue algo o a alguien’. Otras opciones posibles son forofo (‘partidario entusiasta de alguien o algo, especialmente de un equipo deportivo’) o fan (‘admirador o seguidor de alguien’ y ‘persona entusiasta de algo’).

Por otro lado, en algunos países de América se emplean los sustantivos fanaticada y barra para referirse a la hinchada y, en México, porra es el ‘grupo de partidarios que en actos públicos apoyan ruidosamente a los suyos o rechazan a los contrarios’.

Puesto que el español cuenta con expresiones propias exactas para designar esta realidad , lo apropiado en las frases del principio habría sido escribir, por ejemplo, «Descubre las mejores zonas para la barra en la Ciudad de México durante el Mundial», «Tom Holland revoluciona Madrid inaugurando la zona de aficionados del Mundial» y «Gaia tendrá la mayor zona de hinchas de fútbol del norte y será totalmente gratuita».

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La increíble historia detrás de “Sobre héroes y tumbas” de Ernesto Sabato, a punto de quemarse en el fuego

A 115 años del nacimiento del escritor argentino, recordamos una de sus mejores obras. Una “monstruosidad”, una decisión tomada al borde del abismo, la fiebre de Matilde y su amor incondicional

La increíble historia detrás de “Sobre héroes y tumbas” de Ernesto Sabato, a punto de quemarse en el fuego

La prostituta (y escritora) que está enterrada junto a Borges

Detrás de la tumba del autor argentino está enterrada Grisélidis Réal: una vida agitada y palabras que queman

La prostituta (y escritora) que está enterrada junto a Borges

“Necesitamos el lenguaje, las emociones, el pensamiento, las historias. Eso es lo que somos”: un alegato de Margaret Atwood a favor de las artes

Infobae Cultura publica el discurso completo de la escritora canadiense en el acto de su investidura como doctora honoris causa por la Universidad de Granada, España

“Necesitamos el lenguaje, las emociones, el pensamiento, las historias. Eso es lo que somos”: un alegato de Margaret Atwood a favor de las artes

La historia de las utopías en la ficción: del sueño perfecto a la tentación autoritaria

En ‘The Uses of Utopia’, el autor galés Joad Raymond Wren revisa desde Platón hasta Ursula K. Le Guin y encuentra una constante poco feliz: cuando un modelo ideal busca ordenar toda la existencia, surge la coerción

La historia de las utopías en la ficción: del sueño perfecto a la tentación autoritaria

Clive Davis era un ejecutivo que se involucraba activamente en su trabajo, pero no con Patti Smith

El legendario productor, famoso por pulir éxitos radiales, tomó una rara decisión con la cantante: no intervenir y solo acompañar el nacimiento de ‘Horses’, un disco histórico del punk

Clive Davis era un ejecutivo que se involucraba activamente en su trabajo, pero no con Patti Smith

DEPORTES

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La publicación de Lionel Messi por su cumpleaños número 39 años que recorre el mundo

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Comenzaron las obras en el Monumental de cara al Mundial 2030: los detalles

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 24 de junio, partidos, clasificados y definiciones de grupos

TELESHOW

La cábala mundialista de Evangelina Anderson: rutina fitness y un detalle particular en su look

La cábala mundialista de Evangelina Anderson: rutina fitness y un detalle particular en su look

Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Fabián Cubero reveló el vínculo que lo une a Lionel Scaloni y recordó su llanto en el Mundial de 2022: “Me sigue emocionando”

El festejo de Sofía Jujuy en el Mundial que generó una ola de críticas: “Gracias por hacerme hincha de Argentina”

El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche: “Mauro se le tiró para robarle un pico”

INFOBAE AMÉRICA

Rosa María Payá habló sobre la posible caída de la dictadura cubana: “Nunca hemos estado tan cerca”

Rosa María Payá habló sobre la posible caída de la dictadura cubana: “Nunca hemos estado tan cerca”

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre el este de Ucrania: al menos un muerto

Qatar afirmó que la comunicación directa entre Irán y Estados Unidos es esencial para evitar incidentes en el estrecho de Ormuz

El legado de Barack Obama

Corea del Sur informó la deserción de un militar norcoreano que atravesó la Zona Desmilitarizada