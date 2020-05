En Chile me preguntaron porque no había un hombre y una mujer en escena, o porque la mujer no tomaba las riendas y respondía. La obra se llama Encuentro con hombres repulsivos, porque me parecía lo interesante era hablar del hombre en este contexto. Empezar a poner la lupa en nuestro funcionamiento. También allá me pasó que un espectador me dijo: “pero está bien lo que dijo tal personaje”. Y si alguien cree que no está tan mal lo que pasa, ahí está el germen. Fue muy impresionante que alguien encontrara que uno de esos hombres no fuera tan repulsivo.