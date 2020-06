Si la pregunta remanida “¿Es mejor la película o el libro?” tenía una respuesta casi unánime, no está tan claro qué se prefiere entre libro y serie. Un buen ejercicio es leer Pequeños fuegos por todas partes, que, por ahora está únicamente disponible en e-book desde la plataforma Leamos. En Little Fires Everywhere, como en Hollywood, hay una negra, una china, una gay, un galán sin bigote. Pero la convivencia no es para nada armónica.