—Witherspoon: Tengo 44 años y aprendo cosas todos los días. Y en esta serie entendí un montón de cosas y creencias con las que había crecido, por ejemplo sobre la homosexualidad, la diferencia de razas, las experiencias que viven los inmigrantes... Cuando yo era adolescente no había redes sociales, entonces iba aprendiendo según lo que me decían los adultos, y no tenía accesos a otras fuentes. Son cosas con las que crecí. Y debo decir que muchas cosas en las que creía, hoy me dan vergüenza. Porque me educaron como a se la educaba a una niña blanca del Sur de los Estados Unidos. Por suerte Kerry y los guionistas no me juzgaron, y yo encontré la forma de expresarme en una serie de televisión.