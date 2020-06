Lo que el viento se llevó no es el único caso. Disney no incluyó en su nueva plataforma Canción del sur —un film de 1946 que muchos catalogaron como racista y ofensiva— y la cadena de televisión Paramount canceló el reality Cops, protagonizado por policías de Estados Unidos. Además, la serie británica de humor Little Britain fue retirada de Netflix y del la BBC debido a sus bromas donde hombres blancos se pintan la cara de negro para personificar afrodescencientes.