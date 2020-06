Me gustaría contarte algo de mi, de mi vida. Ya que sé que nunca nos vamos a conocer, y no es que sea pesimista, sino que así lo siente mi corazón y mi alma. Quizá me equivoque, de todas maneras, sería lindo conocernos primero por dentro, saber que nos rodea, quienes no rodean y cómo son nuestras vidas.