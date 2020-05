La lista corta es la tercera instancia de corte de este premio, que comienza con la elección de 12 títulos de un total de 124. Las otras obras seleccionadas para esta instancia son: The Enlightenment of the Greengage Tree, de Shokoofeh Azar; Tyll, de Daniel Kehlmann; Hurricane Season, de Fernanda Melchor; The Memory Police, de Yoko Ogawa, y The Discomfort of Evening de Marieke Lucas Rijneveld.