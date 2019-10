— Es una mezcla. En principio lo que a mí me pasa cuando entro a Twitter y pongo algo, y alguna vez, o cuando alguna persona se siente como, no sé, compelida, o compelido a agredirme por algo que dije en una entrevista o algo así pienso: ¿y vos, para qué hacés esto? ¿Vos me querés convencer de algo? Agrediéndome no me vas a convencer de nada, mi vida. Me vas a hacer tener ganas de ir y darte una trompada. Cosa que por supuesto no voy a hacer. Porque aparte me olvido las cosas, me pasa seguido y para cuando te vea ya no me acuerdo. Pero me parece que si queremos lograr algo en principio, y mientras se pueda, la persuasión y el tratar de mostrarle al otro “mirá, puedo ser diferente a vos pero soy una persona, tengo sentimientos igual que vos, o sea, podemos tratar de encontrar algún punto de comunicación antes de matarnos”. Si tenemos que matarnos, bueno, pero preferiría que no.