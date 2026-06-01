‘Euphoria’ definitivamente ha terminado: HBO ha confirmado que la tercera temporada ha sido la última y no habrá continuación de la serie

Este video es un avance promocional para el episodio final de la Temporada 3 de la serie Euphoria, disponible en HBO Max.

La respuesta ha sido rápida después de la emisión del último capítulo de la tercera temporada de Euphoria. La serie de Sam Levinson termina oficialmente y ya no habrá más temporadas que sigan a los (ya pocos) personajes que continúan con vida.

Así lo ha confirmado el propio creador en el podcast Popcast de The New York Times, añadiendo que In God We Trust, el episodio que acaba de emitirse en HBO Max como cierre de esta última tanda, ha sido el final definitivo de la serie.

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La decisión no ha tomado por sorpresa: la protagonista, Zendaya ya había dicho en entrevistas que creía que la historia concluía después de la tercera entrega, y tampoco ha parecido demasiado implicada en la promoción de esta última temporada.

Una serie que encumbró a muchos actores

Además, han tenido que transcurrir cuatro años entre la segunda y la tercera temporada y, durante ese lapso de tiempo, la mayor parte del reparto se ha consolidado dentro de la industria de Hollywood, convirtiéndose en celebrities con con agendas de grandes producciones.

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Zendaya en la última temporada de 'Euphoria'

Entre ellos, los casos más notorios, además de la propia Zendaya, encontramos el de Jacob Elordi (que incluso ha estado nominado al Oscar por su papel de Frankenstein de Guillermo del Toro), el de Sydney Sweeney, que ha protagonizado éxitos de taquilla como la adaptación al cine de la novela La asistenta o Colman Domingo.

Antes del estreno de la última temporada, Levinson sostuvo en una entrevista con Joe Coscarelli para The New York Times que escribe “cada temporada como si fuera la última” y, al ser consultado por una cuarta, respondió: “No lo sé”. En esa conversación, agregó: “A partir de ahora, todo lo que quiero hacer es pasar el rato con mi esposa e hijos y leer algo de Elmore Leonard y volver a ver Mrs. Miniver”.

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Lo que fue ‘Euphoria’ en lo que terminó

Euphoria comenzó siendo una serie sobre adolescentes con diversos problemas de identidad y en la que se trataban temas como las drogas, el sexo, los traumas generacionales, el uso de las redes sociales, el valor de la amistad y otras cuestiones bastante más oscuras.

La última temporada dio un giro y rompió con toda esa narrativa para situar a sus protagonistas en un futuro donde ninguno había terminado de encajar y en el que todos, de alguna manera, eran infelices y algo miserables.

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Sydney Sweeney en 'Euphoria'

Sam Levinson declaró que quería hablar sobre las consecuencias de los actos, sobre la fe, pero lo único que consiguió fue un batiburrillo de tramas que desfiguraba por completo a los personajes iniciales sumergiéndoles en un fango que no merecían.

Por el camino de Euphoria hubo pérdidas. Falleció Angus Cloud por una sobredosis accidental de fentanilo, y Eric Dane después de luchar durante un tiempo contra una esclerosis lateral amiotrófica. La última temporada está dedicada a ambos. Quizás, por esa razón, su tono es tan crepuscular o, quizás, realmente ya no se tenía nada que contar y, por hacer una temporada más, se forzó la situación y terminó siendo un poco decepcionante.

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