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El desgarrador llanto de Nazarena Vélez contra Fede Bal: “Tuve ganas de matarlo”

La actriz se quebró en LAM al rememorar el dolor que atravesó Barbie Veléz tras definir esa relación como “el trauma más grande de su vida”. El cuestionamiento sobre cómo se trató públicamente un conflicto que marcó a su familia

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La panelista vivió una crisis de llanto al hablar del descargo de Barbie Vélez luego de que se reflotó su escandalosa separación (Video: LAM/ América TV)

Nazarena Vélez no pudo contener las lágrimas este martes en LAM (América TV) al hablar del sufrimiento que atravesó su hija Barbie Vélez tras la relación con Federico Bal, un capítulo que volvió a la superficie después de que el conductor recordara públicamente aquella historia en una entrevista con José María Listorti en el canal de streaming Blender. La actriz y productora llegó al estudio visiblemente afectada y, ante las cámaras, se quebró en un llanto que no pudo frenar.

“Cuando un hijo la está pasando mal, es lo único que no puedo manejar”, dijo con la voz entrecortada apenas Denise Dumas, que reemplaza temporalmente a Ángel de Brito en la conducción, le agradeció la presencia. Lo que siguió fue un desahogo de varios minutos, cargado de bronca, dolor y una defensa a ultranza de su hija.

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Dumas intentó calmarla: “No te podés enganchar con eso”. La respuesta de Nazarena fue inmediata y sin filtro: “¿Cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija? ¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara? ¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama, y ver cómo todo el mundo la señala?”.

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Nazarena Vélez rompió en llanto en LAM al recordar el sufrimiento de Barbie Vélez tras su relación con Federico Bal y la violencia de género denunciada

El detonante de este nuevo capítulo fue la entrevista que Bal dio en Blender, donde aseguró que “el tiempo le dio la razón” frente a las denuncias cruzadas que protagonizó junto a Barbie en 2016. Ella lo había denunciado por lesiones agravadas y violencia de género; él la contrademandó por lesiones, destrozos y amenazas. Ambos fueron sobreseídos por la Justicia. Pero para Barbie Vélez, la reapertura del tema no pasó desapercibida: el lunes, en el streaming Storytime (Bondi Live), se largó a llorar y le habló directamente a su ex. “No hables nunca más de mí, y si querés hablar, que sea para pedir perdón”, le dijo. “Ya no soy esa nena de 20 años que no sabía hablar y tenía vergüenza.”

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Nazarena escuchó a su hija y el dolor se le multiplicó. “Cuando la escuché decir que fue el trauma más grande de su vida, pensé que me moría. Tenía ganas de ir a matarlo, me generó una impotencia”, lanzó en LAM, sin medir las palabras. Y apuntó directo contra Bal: “Él, como era el mediático, armó un show para que todo el mundo le crea, y como la p... Justicia dijo que era un empate técnico, él quedó como un genio y Bárbara, deprimida”.

La actriz se quebró al hablar del sufrimiento que vive su hija luego de que se reflotó la polémica judicial que vivió con el actor (Video: LAM/ América TV)

La actriz también cuestionó con dureza el fallo judicial. “La Justicia no es justicia, como pasa siempre. No podés decir que es un empate técnico. Alguien está diciendo que se intentó incendiar un lugar y que le pegaron a una mujer”, reclamó. Recordó que uno de los peritos determinó que Barbie había sido víctima, y que Bal reconoció haberla empujado. “Él lo reconoció”, subrayó Nazarena.

Uno de los momentos más reveladores de la noche llegó cuando Dumas le preguntó cómo se enteró de lo que ocurría dentro de esa relación. Nazarena admitió que su hija nunca se lo contó directamente. Fue el dramaturgo José María Muscari, vecino del edificio donde vivía la pareja, quien fue a buscarla para alertarla. “Me dijo que los vecinos escuchaban gritos. Yo fui a buscar a Bárbara y también lo fui a buscar a él, y los dos me lo negaron. Pero le creí a Muscari”, recordó. Desde ese momento, dijo, supo que algo no estaba bien. “Barbie nunca me contó la verdad porque le arranco la cabeza. Cuando estás en una relación así, te da vergüenza contar”, reflexionó, con una mezcla de comprensión y angustia.

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Fede Bal y Barbie Vélez terminaron en la justicia, luego de una relación turbulenta con graves acusaciones cruzadas (Blender, Bondi Live)

La panelista también revisó el costo que tuvo para su hija la exposición pública de aquel conflicto. “Por esto mi hija no trabajó durante muchos años”, afirmó. Y trazó una comparación que generó repercusión en el estudio: mientras Barbie fue tildada de “loca” por reaccionar ante la infidelidad de su entonces novio con su compañera de trabajo Laurita Fernández, años después el escándalo de Sofía Aldrey (otro caso de infidelidad que se volvió viral) fue recibido con aplausos. “Siempre somos las mujeres las locas de mierda”, disparó, entre lágrimas y con la voz quebrada.

Ella hizo mucha terapia. Se sintió un sorete durante mucho tiempo. A Bárbara la perjudicó ser hija mía, decían que buscábamos prensa”, agregó. Y reveló que, pese a las presiones que recibió para hablar cuando salió el caso de Aldrey, Barbie eligió el silencio. “Las veces que la fueron a buscar para hacerlo mierda a él, ella nunca quiso hablar”.

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Nazarena Vélez recordó que un perito determinó que Barbie fue víctima y que Bal reconoció haberla empujado durante el conflicto mediático

Sobre el final, Nazarena fue tajante respecto a cualquier posibilidad de reconciliación con Bal o con su madre, Carmen Barbieri. “No me interesa en lo más mínimo reconciliarme. A la gente mala la quiero lejos. Hay cosas que no se perdonan”, sentenció. Y recordó que Barbieri llegó a acusarla públicamente de haber sido responsable de la muerte de su pareja Fabián Ortega. “Que la perdone Dios”, dijo.

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