De cada cuerpo y de la compañía de los cuerpos, claro, que los cuerpos de a uno, los cuerpos aislados y los cuerpos que son solo sí mismos no existen. Que nuestros cuerpos se hacen juntos y crecen juntos no tengo ni que explicarlo. Que ninguno de nosotros, que casi nada de nada, existiría sin los cuerpos de los árboles y las plantas que nos hacen el aire que nos metemos adentro para respirar y adentro del cuál nos movemos y nos quedamos quietos y hacemos todo lo que hacemos durante toda la vida y que son, los árboles y las plantas, eso que comen casi todos, porque los que no los comen directamente se comen a los que sí, tampoco. Que nuestros cuerpos de primates que segregan símbolos no existirían si no nos colaboraran, por ejemplo, esos dos millones de microbios en los intestinos que se ha dado en llamar, con poca gracia, “microbiota” pero también, con más gracia a mi gusto, “cerebro emocional”, que nuestros cuerpos no son del todo nuestros y ni siquiera hechos en sus fueros más internos, en sus entrañas, de humanidad, no sé si no es necesario explicarlo y enfatizarlo. Que el amor de estos cuerpos que somos nosotros puede circular, y circula, entre nosotros no es necesario enfatizarlo tanto. Pero que puede circular entre nosotros y los animales porque estamos hechos de la misma vida que siente y que pugna por seguir viviendo y que gusta de estar cerca de esos otros cuerpos amados y que tiene, tenemos, cada uno y en conjuntitos, maneras singulares de hacer las cosas y de sentirlas y de elaborarlas y por eso mi perra Roja entra última a todas partes porque es su manera de sentirse segura y mi perro Pierri entra siempre primero, se arroja, porque es su manera de saber que no va a ser abandonado y los dos me dan calor y se lo dan conmigo y los dos se me arrojan saltando saltos desmesurados para sus cuerpitos cuando pasa un rato largo que no nos vemos y los pájaros, está lloviendo ahora y en el barro hay charcos, los pájaros se bañan y cantan felices como nadie más, tal vez los sapos, cuando llueve y los álamos de Selva y Grillo agitan las ramas peladas de sus troncos tan rectos y tan largos y finos y mis margaritas esplenden de esplendor generoso y hermosísimo en el medio de la bruma de este día de invierno. Y entonces yo lo entiendo a mi papá, y eso que nos hemos entendido más bien poco, y sé que sí, que el paraíso necesita perros y árboles y amigo y abejas que vayan y vengan para que se hagan los árboles y las plantas a sí mismos y nos hagan el mundo a nosotros todos los animales del mundo, pienso pero no quiero pensar en el paraíso que le leí a Tomás de Aquino, el padre de la Iglesia, el paraíso del cristianismo, que dice que los astros se quedarán quietos en el paraíso de los justos porque ya no será necesario su movimiento y además, ah, el horror: “(...) ya no habrá necesidad de animales ni de plantas, porque ellos fueron creados para conservar la vida del hombre” y entonces el paraíso ese es una mierda, una roca de mierda toda iluminada porque dice Tomás que “En la innovación del mundo, tendrán mayor claridad y luz los astros del cielo, y por reflejo también los cuerpos de la tierra”, un desierto el mundo de los justos que le cantarán loas a Dios y tendrán esos cuerpos semi muertos, tendrán intestinos pero no van a usarlos porque no caga el que no come, tendrán sexo pero muerto porque no va a usarlo el que no se reproduce ni gusta de la concupiscencia, tendrán lengua pero para qué la usarán salvo para cantar las loas, cuerpos yertos los cuerpos nuestros resucitados para la inmortalidad, cyborgs en un desierto posapocalíptico lleno de luz y de muerte sin árboles, sin pájaros, sin animales, la nada misma, el mundo de los cuerpos yertos, el paraíso de Tomás de Aquino y el del capitalismo tardío en 20 o 30 años si no lo paramos antes y ese, el de los cuerpos yertos, el de los cuerpos vacíos, el de la nada, el del Padre de la Iglesia, no es el paraíso de mi papá. Y el mío tampoco.