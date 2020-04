-Mínima. Confío total y absolutamente en Carolina Orloff, tiene un criterio espléndido para las traducciones. Siempre quedan muy bien, todo el mundo queda muy contento. Así que me puse en sus manos, fue muy poco lo que yo dije, salvo que se sintieran libres de traducir, que lo que no fuera comprensible para la otra cultura lo adaptaran tranquilamente sin medio. También pedí por favor que cuidaran el ritmo, que es lo que a mí más me importa, pero daba por hecho que lo iban a cuidar igual. Igual, para mi, cuando algo que yo hago pasa a manos de otres, no me gusta meterme, me gusta que hagan su trabajo en paz, libre y alegremente, porque ya es de ellos.