Cuidémonos también de no volvernos locos. Este es un virus peligroso pero no es ni de lejos el más peligroso que nuestra civilización ha enfrentado (viven algunas personas que nacieron en plena gripe española de 1918). Seamos sabios, no esperemos ni milagros, ni Armageddon. Esto no es un castigo por nuestros pecados, ni contagiarse o no tiene nada que ver con tu valentía, bondad o fuerza interior. El virus no es moral, tampoco el hambre. Luchemos desde lo que somos, no desde el deber ser.