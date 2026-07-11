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La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

Haaland compuso una curiosa canción junto a sus amigos cuando era solo un adolescente. Más de diez años después y con él como una de las grandes estrellas del Mundial, la canción ha resurgido

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Haaland compuso una curiosa canción junto a sus amigos cuando era solo un adolescente. Más de diez años después y con él como una de las grandes estrellas del Mundial, la canción ha resurgido
Haaland compuso una curiosa canción junto a sus amigos cuando era solo un adolescente. Más de diez años después y con él como una de las grandes estrellas del Mundial, la canción ha resurgido

La canción que Erling Haaland grabó junto a sus amigos Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg, antes de forjar su carrera como futbolista profesional, ha alcanzado el primer puesto en las listas musicales de Noruega tras un remix realizado por Kygo. El tema, titulado Kygo Jo, fue creado en 2016 cuando los tres formaban parte de la selección sub-17 de su país y, bajo el nombre Flow Kingz, grabaron un video musical que hoy se ha convertido en un fenómeno cultural.

El video original muestra a un joven Haaland actuando con humor bajo el seudónimo “Lyng”, mientras simula usar una parrilla, monta un pequeño coche de juguete y baila en cámara lenta sobre una base de house tropical. La letra menciona a Kygo, uno de los principales referentes de la música electrónica noruega, lo que en su momento fue simplemente una broma interna entre amigos. En 2016, antes de ser conocido mundialmente por sus goles, Haaland era un adolescente más en la selección juvenil noruega. Junto a Botheim y Sandberg, decidieron grabar una canción como parte de una experiencia divertida fuera del campo. El grupo, bajo el nombre Flow Kingz, nunca imaginó que aquel proyecto lúdico trascendería su círculo íntimo.

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La canción Kygo Jo, grabada con medios caseros, reflejaba el humor y la amistad de los tres jóvenes. El tono era despreocupado, con guiños al productor Kygo y referencias al ambiente juvenil de Noruega. En la pieza audiovisual, Haaland y sus compañeros aparecen realizando coreografías improvisadas, lo que subraya el carácter espontáneo de la creación. El video permaneció varios años como una curiosidad en internet, apreciado principalmente por fanáticos del fútbol y seguidores de la trayectoria de Haaland. Sin embargo, nunca alcanzó una relevancia masiva hasta el reciente giro provocado por el remix de Kygo.

La situación cambió radicalmente cuando Kygo, al enterarse de la existencia de la canción y tras una promesa pública de remezclar el tema si Haaland marcaba un gol frente a Brasil, cumplió con lo prometido. Tras la victoria de Noruega por 2-1 el pasado domingo 5 de julio, el productor lanzó el remix el 7 de julio con las voces originales de los tres amigos. La nueva versión se convirtió en un fenómeno inmediato: Kygo Jo escaló directamente al primer puesto del Top 50 de Spotify en Noruega y su video viralizó en YouTube. El remix introdujo el característico sonido tropical house de Kygo, manteniendo la esencia divertida de la grabación original.

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Grabada en 2016 por Erling Haaland junto a Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg, “Kygo jo” es la única canción del grupo Flow Kingz y hoy supera los 18 millones de reproducciones en YouTube. Crédito: Flow Kingz vía Youtube

Una estrella sobre el campo y fuera de él

El caso de Kygo Jo ilustra cómo una grabación juvenil, creada sin pretensiones, puede transformarse en un hit nacional años después. La viralización se explica tanto por el contexto actual de popularidad de Haaland como por la colaboración de una figura internacional de la música electrónica. Tras el lanzamiento, Haaland agradeció a Kygo en Instagram con un mensaje: «¡Por fin lo he conseguido! ¡Gracias, @kygomusic! ¿Significa esto que ahora soy oficialmente artista?». Kygo respondió al comentario: «Futbolista a tiempo parcial, artista a tiempo completo», sumando casi 150 mil “me gusta”. La interacción entre ambos fue ampliamente compartida en redes sociales y medios noruegos. La reacción del público no se hizo esperar. Seguidores de Haaland y Kygo celebraron el éxito inesperado de una canción nacida en la adolescencia, destacando el carácter desenfadado y la naturalidad de ambos protagonistas.

La relación de Haaland con la música ha sido señalada en repetidas ocasiones. El delantero de Manchester City ha mostrado en redes sociales su devoción por la música electrónica, en particular por el productor Solomun y su set de Boiler Room de 2015. En entrenamientos recientes, Haaland fue grabado tarareando melodías y compartiendo fragmentos musicales con compañeros y cámaras. En una sesión de preguntas en Twitter en 2020, Haaland expresó que su carrera alternativa soñada habría sido como rapero o agricultor. Además, ha sido visto asistiendo a conciertos de Drake y se ha reunido con Travis Scott tras partidos internacionales.

La historia de Kygo Jo ha sido cubierta por medios noruegos y especializados en cultura pop, que han resaltado la transformación de Haaland en un fenómeno más allá del deporte. La canción no solo refleja una faceta desconocida de la estrella, sino que también conecta con el público joven y refuerza su imagen de autenticidad durante el Mundial 2026. Este fin de semana, mientras Noruega se prepara para el partido de cuartos de final contra Inglaterra, la figura de Haaland trasciende el fútbol y su canción de juventud confirma su estatus como referente de la cultura popular noruega actual.

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