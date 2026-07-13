Crimen y Justicia

Un botellazo, una golpiza y tres detenidos: cómo evoluciona el adolescente atacado en Villa Carlos Paz

El joven de 15 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital de Urgencias de Córdoba. Los médicos evalúan retirarle la asistencia respiratoria mecánica mientras la investigación avanza con tres sospechosos detenidos

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El adolescente de 15 años permanece internado en el Hospital Municipal de Urgencias de Córdoba
El adolescente de 15 años permanece internado en el Hospital Municipal de Urgencias de Córdoba

El adolescente de 15 años que fue brutalmente atacado por un grupo de jóvenes en Villa Carlos Paz evoluciona de manera favorable, aunque sigue internado en la terapia intensiva del Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba y con asistencia respiratoria mecánica.

Según el último parte médico al que accedió Infobae, Santiago Herrero ingresó al centro de salud el pasado 10 de julio, derivado desde el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz, con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico (TEC), fractura y hundimiento de cráneo, luego de que le rompieran una botella de vidrio en la cabeza.

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Ante la gravedad de las lesiones, el equipo médico le practicó una craneotomía, la elevación del hundimiento de cráneo y la evacuación de una contusión cerebral. Actualmente, el adolescente se encuentra “hemodinámicamente estable” y los médicos avanzan con un plan de extubación, por lo que evalúan retirarle la asistencia respiratoria mecánica en las próximas horas si continúa con esa evolución.

Hospital Municipal de Urgencias de Córdoba
El paciente ingresó al centro de salud el pasado 10 de julio, derivado desde el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz

Como contó este medio, la agresión ocurrió durante la madrugada del viernes en la costanera de Villa Carlos Paz. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el adolescente fue abordado por un grupo de jóvenes y recibió una violenta golpiza que le provocó lesiones de extrema gravedad. De manera preliminar, la fiscalía logró reconstruir que la víctima fue agredida por varias personas.

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No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Un chico lo empezó a correr, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, relató María Laura, la madre de la víctima, quien sostuvo que se trató de un ataque sorpresivo. Y siguió: “El hueso hundido le produjo una fisura en el cerebro. Tenía varios coágulos de sangre; extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición”, explicó la madre.

Mientras el adolescente permanece internado, la investigación también registró avances. En un comunicado, la fiscal de Instrucción de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, informó que ya fueron detenidas tres personas presuntamente vinculadas con el ataque, dos de ellas menores de edad y una mayor.

Golpiza Santiago Herrero
El ataque sucedió en la esquina de Av. Ramón J. Cárcano y Sargento Cabral en Villa Carlos Paz

Según informó la fiscalía, las detenciones fueron posibles gracias al análisis de registros fílmicos obtenidos de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de otras evidencias incorporadas al expediente. También destacó el trabajo conjunto con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz y la Policía de Córdoba, que permitió avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

La causa permanece en plena etapa investigativa y continúan produciéndose distintas medidas de prueba para esclarecer por completo las circunstancias del hecho y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados. Debido a que entre los detenidos hay menores de edad, el Ministerio Público Fiscal informó que no brindará mayores precisiones sobre aspectos que permanecen bajo reserva.

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