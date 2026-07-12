Polémica en torno a dos obras Jan van Eyck: la inteligencia artificial desacredita a los especialistas

"San Francisco de Asís recibiendo los Estigmas" de Jan van Eyck, en el Museo de Filadelfia, EE.UU.

La empresa suiza Art Recognition aseguró que dos pinturas atribuidas a Jan van Eyck no serían auténticas, pero el historiador del arte belga Maximiliaan Martens rechazó esa conclusión y sostuvo que el caso expone los límites de la IA para resolver debates que llevan décadas abiertos entre especialistas sobre autoría, técnica y trabajo de taller en el Renacimiento.

La discusión gira en torno a dos versiones de San Francisco de Asís recibiendo los estigmas, fechadas hacia 1428-1432 y conservadas en los Museos Reales de Turín y en el Museo de Arte de Filadelfia. Según la propia empresa, su modelo concluyó que la obra de Filadelfia no fue pintada por Van Eyck con una certeza del 91% y que la versión de Turín tampoco lo fue con un 86%.

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Carina Popovici, directora ejecutiva de Art Recognition, dijo a The Guardian que los museos “no estarán contentos” con el resultado. Los Museos Reales de Turín no respondieron a una solicitud de comentarios, mientras que el Museo de Arte de Filadelfia declaró al mismo medio que “el museo no ha participado en este análisis, por lo tanto no podemos hacer comentarios”.

La validez de las afirmaciones de Art Recognition fue cuestionada por Maximiliaan Martens, especialista en Van Eyck. Una de sus objeciones apunta a la posibilidad misma de entrenar un modelo de inteligencia artificial para detectar la pincelada distintiva del pintor, algo que la empresa afirma haber logrado.

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Especialistas utilizan inteligencia artificial para analizar la autenticidad de 'Asís recibiendo los estigmas' de Jan van Eyck, enfocándose en detalles de las pinceladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Incluso cuando se estudian las pinturas de Van Eyck a nivel microscópico, sus pinceladas apenas son visibles”, dijo Martens por correo electrónico. “Esa es una de las características más destacadas de su obra”.

Martens agregó que “no hay consenso” entre los historiadores sobre la autenticidad de ambas pinturas de San Francisco de Asís. También recordó que determinar la participación directa de Van Eyck es difícil porque, como muchos maestros antiguos, trabajaba con un taller de colaboradores.

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Ese punto responde a la pregunta central de la controversia: la discusión no es solo si las obras son o no de Van Eyck, sino si una herramienta algorítmica puede resolver una cuestión que los historiadores del arte llevan décadas debatiendo y que, además, está atravesada por prácticas colectivas de producción propias del siglo XV.

La versión de Filadelfia, por ejemplo, está pintada sobre pergamino adherido a un panel, lo que generó efectos de superficie distintos a los de la pintura al óleo sobre una base de calcio, la técnica por la que Van Eyck es más conocido. Martens subrayó además que tanto la pintura de Filadelfia como la de Turín sufrieron daños y retoques a lo largo de los 600 años transcurridos desde su creación.

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"Retablo de Gante" de los hermanos van Eyck

“¿Tiene Art Recognition alguna idea de esto?”, planteó Martens. Martens sostuvo que la complejidad de factores como el estado de conservación y el deterioro de los pigmentos es una de las razones por las que empresas tecnológicas con fines de lucro como Art Recognition deberían “colaborar con la comunidad académica”. “Estos algoritmos deben ser entrenados por historiadores del arte y conservadores que han pasado décadas estudiando a Van Eyck”, dijo.

El académico también firmó en 2020 un artículo sobre el uso de inteligencia artificial para detectar grietas en la superficie del Retablo de Gante de Van Eyck. Desde esa experiencia, expresó dudas sobre los métodos de Art Recognition y señaló que solo unas 25 pinturas son atribuidas al maestro flamenco, por lo que cualquier conjunto de datos sobre su obra resulta insuficiente para alimentar un modelo de inteligencia artificial, incluso si se toma en cuenta cada centímetro cuadrado de la superficie.

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Su crítica final apuntó a la ausencia de “un artículo científico serio, revisado por pares” que explique el método de la empresa. Sin ese respaldo, dijo Martens, “todas esas afirmaciones son completamente poco fiables”.

"Sansón y Dalila de Rubens", conservada en la National Gallery de Londres

Popovici respondió por correo electrónico que consultó para el proyecto al especialista en Van Eyck Till-Holger Borchert y que este colaboró en la construcción del conjunto de datos del modelo. Añadió que ambos preparan un trabajo revisado por pares y recordó que ella ya publicó antes tres artículos en los que explica los métodos de Art Recognition.

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La empresa, fundada en 2019, ya había ocupado titulares por sus afirmaciones sobre la autenticidad de obras famosas. En 2021 sostuvo que Sansón y Dalila de Rubens, conservada en la National Gallery de Londres, era falsa, aunque los principales expertos suelen coincidir en que se trata de una obra auténtica del pintor barroco flamenco.

Nils Büttner, presidente del Centrum Rubenianum de Amberes y responsable del catálogo razonado definitivo de Rubens, describió las dudas sobre esa obra como “teorías conspirativas”. Para Martens, Art Recognition ya se había “desacreditado” años atrás con esa atribución sobre Rubens y la nueva polémica solo amenaza con dañar más su reputación.

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