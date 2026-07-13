Cámara de Comercio de Honduras considera que desembolso del FMI fortalece la confianza internacional

La CCIT asegura que el aval del FMI refuerza la confianza en la política económica de Honduras

El desembolso de 245 millones de dólares aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalente a más de 6,559.8 millones de lempirassegún la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) Paola Díaz, puede facilitar nuevas fuentes de financiamiento internacional para Honduras y reforzar la confianza sobre su economía.

Díaz sostuvo que el acceso a esos recursos va más allá del efecto financiero inmediato porque también incide en la percepción de organismos multilaterales y de potenciales inversionistas interesados en desarrollar proyectos en el país.

También señaló que el respaldo del Fondo Monetario Internacional refleja confianza en las políticas económicas del Estado y puede facilitar la llegada de nuevos préstamos, programas de cooperación y financiamiento de instituciones internacionales que evalúan la estabilidad macroeconómica antes de aprobar recursos.

PUBLICIDAD

Financiamiento, inversión y estabilidad

La ejecutiva de la CCIT indicó que mantener relaciones sólidas con los organismos financieros internacionales resulta clave para atender las necesidades de inversión del país, en especial en áreas como el crecimiento económico, la infraestructura y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Los empresarios hondureños abogan por acuerdos que fortalezcan el papel de la agroindustria y la maquila en la economía nacional. (Foto: Destacada)

A su juicio, uno de los principales efectos de este tipo de acuerdos es el mensaje de estabilidad que se transmite a los mercados internacionales. Agregó que la confianza de los inversionistas depende de factores como la seguridad jurídica, reglas claras y un entorno económico que ofrezca certidumbre para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.

Díaz subrayó que la inversión privada requiere condiciones favorables para generar empleo, dinamizar la economía y aumentar la competitividad del país. Según afirmó, esos aspectos se fortalecen cuando Honduras demuestra disciplina en el cumplimiento de sus compromisos financieros y económicos.

PUBLICIDAD

Reformas en la ENEE

Durante sus declaraciones, Díaz también se refirió a la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y consideró que las reformas impulsadas en esa institución son un paso necesario para enfrentar los problemas estructurales

La dirigente empresarial sostuvo que la estatal requiere una transformación profunda que permita mejorar su funcionamiento, reducir las pérdidas operativas y garantizar un servicio más eficiente tanto para la población como para el sector productivo, que depende de un suministro eléctrico confiable para mantener sus actividades.

También expresó que la modernización de la ENEE no debe seguir postergándose, ya que las dificultades financieras y operativas de la empresa en visperas de un rescate programado de una institución que según evidencia en su desempeño, el servicio sigue siendo condicionado.

PUBLICIDAD

La estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y las reglas claras inciden en la confianza de los inversionistas en Honduras.

Díaz manifestó que existe una expectativa compartida entre distintos sectores del país para que las reformas logren resultados concretos y sostenibles en el tiempo.

De momento el sector productivo espera que los cambios permitan resolver una problemática que durante años ha representado uno de los principales obstáculos para la competitividad nacional, indicaron desde la cámara de comercio y que Honduras necesita avanzar hacia un modelo energético sostenible que brinde mejores condiciones para la inversión y el desarrollo económico.

La combinación entre el respaldo financiero internacional y la implementación de reformas internas puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la economía hondureña. Aseguró que el desafío será traducir estos avances en resultados visibles que generen confianza, impulsen la inversión y mejoren las condiciones para la población y las empresas.

PUBLICIDAD