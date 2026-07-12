La predicción de un vidente sobre la Selección Argentina que provocó la reacción de la madre de Messi: “Elijo creer”

En el ciclo de Marcela Tauro presentaron a José Fuentes, un clarividente que dio su vaticinio para el futuro de La Scaloneta en el Mundial 2026. La palabra de Celia Cuccittini (Video: Infama/ América TV)

Este domingo, el piso de Infama (América TV) vivió uno de sus momentos más inesperados cuando, en plena charla mundialista con un vidente radicado en Estados Unidos, llegó un mensaje que paralizó a todos: Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, estaba viendo el programa y decidió escribir. “Besos para todos”, decía el texto. Y luego, la frase que desató los aplausos del estudio: “Elijo creer”.

El mensaje llegó en el momento en que Marcela Tauro, Karina Iavícoli y el resto del panel dialogaban con José Fuentes, un clarividente radicado en New Jersey que desde el Mundial de Qatar 2022 se convirtió en una figura de referencia en las redes sociales por sus predicciones sobre la Selección Argentina. Fuentes acababa de confirmar que en Qatar había soñado con Leo levantando la copa y que había visto en una visión el regreso del equipo a Buenos Aires sin pasar por la Casa Rosada —algo que efectivamente ocurrió—.

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Infama recibió el mensaje de Celia María Cuccittini mientras el panel hablaba con José Fuentes sobre sus predicciones para la selección argentin

“Argentina está preparado mentalmente para volver a ser bicampeón”, sentenció, provocando reacciones diversas. “Anuló mufa”, exclamó Gonzalo Sorbo, mientras se tomaba los genitales junto a varios de los panelistas. En ese contexto, mientras el vidente desgranaba sus pronósticos para este Mundial 2026, apareció el mensaje de la madre del capitán argentino. La reacción en el estudio fue inmediata. “¡Ah, la mamá de Messi! ¡Vamos, Celia!”, exclamó Tauro, entre aplausos. Iavícoli leyó el mensaje completo al aire y se detuvo en la última frase: “Elijo creer”.

El vidente, que tiene un doctorado en nutrición molecular y ejerció durante años como kinesiólogo en Estados Unidos, explicó que comenzó a hacer predicciones en 2022 casi por casualidad. “Se me ocurrió la idea de decir esto y la gente me empezó a seguir”, relató. Su teoría sobre sus capacidades apunta a la glándula pineal —conocida popularmente como el tercer ojo—, que según él tiene desarrollada de manera especial desde su nacimiento. “Puedo percibir muchas cosas, encuentro gente perdida. Por muchos años dormí solo porque tengo mucha interacción con cosas que son paranormales. No es agradable”, describió.

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El panel de Infama celebró el mensaje de la madre de Lionel Messi y Gonzalo Sorbo lo vinculó con la expresión “anuló mufa” en el clima mundialista

Sobre el presente de Messi en el torneo, Fuentes fue categórico. Dijo haber seguido partido por partido al capitán argentino en la Major League Soccer de Estados Unidos y haber visto que llegaba a este Mundial en excelente forma física. “Leo va a meter diez goles. Predije eso y le faltan dos para terminar esa predicción”, vaticinó. También mencionó haber sabido que el padre del jugador, Jorge Messi, saldría del hospital y estaría junto a sus nietos. “Estoy feliz porque todo se está dando”, agregó.

La charla también incluyó un análisis sobre el partido de cuartos de final ante Suiza, que Argentina ganó 3 a 1 en la prórroga. Para Fuentes, la clave no fue táctica sino mental. “Ayer lo que hizo Argentina fue acabarlos mentalmente. Leandro Paredes es un maestro mentalmente, lo desgastó hasta que el otro reaccionó“, dijo, en referencia a la polémica expulsión de Breel Embolo por doble amarilla en el minuto 72, que dejó a Suiza con diez hombres. “Sabía que iba a pasar eso”, sostuvo.

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El vidente afirmó que Argentina venció a Suiza 3 a 1 en los cuartos de final por una fortaleza mental y destacó a Leandro Paredes y a Julián Álvarez (REUTERS/Albert Gea)

Sobre Julián Álvarez, que abrió el marcador en la prórroga con un derechazo que se coló por el ángulo en el minuto 112, Fuentes recordó que ya en Qatar lo había señalado como una figura a seguir. “Todo el mundo me estaba diciendo: ‘Dijiste que Julián, dijiste que Julián’. Ayer dio un golpazo realmente”, reconoció. Y anticipó que Enzo Fernández tendrá un rol aún más protagónico en las semifinales ante Inglaterra: “Yo creo que Enzo va a explotar más, lo vamos a ver con más con Inglaterra”.

Cuando el panel le preguntó sobre el otro cruce semifinal, entre Francia y España, Fuentes prefirió no dar un nombre concreto pero sí dejó una pista. Señaló que el partido será “muy mental” y que los españoles tienen una identidad muy fuerte que puede ser determinante. “Yo veo que van a salir a matarse los españoles, tienen muy buena media y van a salir muy concentrados. Tiene que ajustar mucho Francia para ganar ese juego”, dijo. Y cerró con una advertencia para Lionel Scaloni de cara a la semifinal: el técnico argentino debería capitalizar las tensiones internas que atraviesa el plantel inglés, con el entrenador criticando públicamente a sus jugadores.

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El número once, que según Fuentes lo ha seguido toda la vida, también tuvo su lugar en el análisis del partido ante Suiza. “Ayer fue el día once, el número once es el número que me ha seguido toda mi vida. Los goles han sido casi todos en el once. Y si añaden los minutos, nueve más dos siempre va a dar once”, explicó, desde su casa en New Jersey, a pocas millas del estadio donde se jugará la final del Mundial 2026.