Panamá

La única unidad quirúrgica de cirugía ambulatoria mantiene sus servicios en Panamá

Los pacientes reciben una alternativa quirúrgica y a las pocas horas después del procedimiento regresan a sus hogares

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El Centro de Cirugía Ambulatoria atiende semanalmente a decenas de pacientes que reciben una alternativa quirúrgica. (Minsa)
El Centro de Cirugía Ambulatoria atiende semanalmente a decenas de pacientes que reciben una alternativa quirúrgica. (Minsa)

La única unidad quirúrgica extrahospitalaria del Ministerio de Salud (Minsa) a nivel nacional continúa realizando cirugías ambulatorias en pacientes que, por su condición clínica, pueden regresar a sus hogares pocas horas después del procedimiento.

Actualmente, la unidad cuenta con un quirófano donde diariamente se realizan entre tres y cinco procedimientos, dependiendo de su complejidad, atendiendo semanalmente a decenas de pacientes que reciben una alternativa quirúrgica eficiente, segura y con atención especializada.

Entre las especialidades que se ofrecen en la unidad quirúrgica extrahospitalaria se encuentran cirugía general, ginecología, urología y oftalmología, mediante un trabajo coordinado con especialistas provenientes de distintos centros de salud y policentros ubicados en la Región Metropolitana.

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En ginecología, uno de los procedimientos más solicitados es la salpingectomía como método permanente de planificación familiar.

Jorge Benítez, director del Centro de Cirugía Ambulatoria, explicó que las pacientes que solicitan salpingectomía solo requieren cumplir con los criterios establecidos y una referencia del especialista para ingresar al proceso quirúrgico.

El director del Centro de Cirugía Ambulatoria, Jorge Benítez, dijo que uno de los procedimientos más solicitados es el método permanente de planificación familiar. (Minsa)
El director del Centro de Cirugía Ambulatoria, Jorge Benítez, dijo que uno de los procedimientos más solicitados es el método permanente de planificación familiar. (Minsa)

Dijo que actualmente los tiempos de espera para este procedimiento se han reducido considerablemente, permitiendo que muchas pacientes sean intervenidas en un período aproximado de tres semanas.

El Centro de Cirugía Ambulatoria también contribuye al diagnóstico temprano del cáncer de mama. El galeno hizo un llamado a las mujeres para practicarse el autoexamen de las mamas y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier anomalía.

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Benitez explicó que la Región Metropolitana cuenta con un esquema de atención que permite realizar biopsias en corto tiempo cuando existe una lesión sospechosa, facilitando un diagnóstico oportuno y, de ser necesario, la referencia temprana al Instituto Oncológico Nacional para iniciar el tratamiento correspondiente.

Por otra parte, Oris Iglesias, directora nacional de Promoción de la Salud, le recordó a la ciudadanía mantener una adecuada hidratación mediante el consumo frecuente de agua, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera y de colores claros, preferiblemente de algodón, así como permanecer en lugares frescos y ventilados cuando sea posible.

Esto, debido al Análisis de la Situación de Salud Pública ante el evento climático El Niño (2026-2027) elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que advierte que los efectos sobre la salud varían entre países y comunidades de acuerdo con los niveles de exposición, las condiciones de vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

Un hombre se seca el rostro con un pañuelo, un niño se cubre la cara con las manos y dos mujeres se abanican en una calle. Al fondo se ven edificios.
Varias personas en la ciudad de Panamá buscan alivio del calor extremo, un efecto del fenómeno de El Niño que provoca golpes de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iglesias reiteró la importancia de reconocer oportunamente los signos de agotamiento por calor. En caso de presentar mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso, confusión, debilidad o desmayos, recomendó acudir de inmediato a la instalación de salud más cercana para recibir atención médica.

Ante este escenario, el organismo internacional señala por su parte que resulta fundamental fortalecer las acciones preventivas, la vigilancia en salud pública y la coordinación interinstitucional para reducir el impacto del fenómeno sobre la población.

En Panamá el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que el desarrollo del fenómeno atmosférico de El Niño influirá significativamente en las condiciones climáticas del país durante el segundo semestre de 2026.

Entre los meses de julio y diciembre, indica el instituto, se prevé un déficit de lluvias en gran parte del territorio nacional, acompañado por un aumento de las temperaturas del aire y una mayor sensación térmica, condiciones que podrían incrementar el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre.

Ante la extensión del fenómeno climático, el incremento de las temperaturas y la sensación térmica en el país, las autoridades sanitarias refuerzan las recomendaciones a la población para prevenir afectaciones a la salud asociadas al calor extremo.

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