Cultura

“Una ambición que tenía desde los 16 años”: Christopher Nolan habla de ‘La Odisea’, rodada enteramente en formato IMAX

El notable director británico se mide con el relato más antiguo de Occidente, convencido de que sus preguntas sobre la guerra y el regreso al hogar siguen sin respuesta

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Christopher Nolan presenta su próxima película, La Odisea, una épica de acción mitológica

La Odisea, una película “de lo más aventurera” que narra el peligroso viaje de Odiseo de regreso a su reino tras la guerra de Troya, busca reflexionar sobre las secuelas de un conflicto armado y el verdadero significado del hogar, dijo su creador, Christopher Nolan, en una entrevista con esta agencia. “La película es, en realidad, mi manera de intentar lidiar con esas cuestiones”, señaló el aclamado cineasta británico sobre su colosal adaptación de la epopeya mitológica de Homero, cuya trama es fiel al poema original y ha sido filmada con cámaras IMAX.

Para Nolan, el cine, cuando cumple su función, examina “estas cuestiones y plantea interrogantes”, pero “no busca necesariamente ofrecer respuestas imposibles o simplistas, sino dejar al público temas interesantes sobre los que reflexionar”. Famoso por haber llevado a la pantalla películas con una narrativa no lineal, el director dijo que, al abordar La Odisea, se dio cuenta de que la historia más antigua, la base de toda la literatura occidental, “tiene una estructura no cronológica de lo más aventurera”.

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“Fue algo que me hizo sentir humildad y, al mismo tiempo, una gran emoción. Sí, intento ser muy fiel a la estructura del poema original precisamente porque es tan aventurera. Son historias dentro de historias, recuerdos dentro de recuerdos. Es, en realidad, un relato increíblemente sofisticado y con cuya adaptación disfruté muchísimo”, explicó antes del estreno el jueves 16 de julio.

El filme, con un amplio reparto que da vida a deidades y criaturas de la mitología griega, tiene a Matt Damon en el papel de Odiseo, a Anne Hathaway como la esposa Penélope, que soporta a pretendientes que se han instalado en su palacio, y a Tom Holland como el hijo Telémaco.

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Christopher Nolan afirmó que 'La Odisea' reflexiona sobre las secuelas de la guerra de Troya y el significado del hogar a través del viaje de Odiseo
Christopher Nolan afirmó que 'La Odisea' reflexiona sobre las secuelas de la guerra de Troya y el significado del hogar a través del viaje de Odiseo

La complejidad del personaje de Odiseo

Damon dijo que Odiseo, el personaje principal, vive muchas experiencias en esos 20 años que tarda en regresar a su hogar -Ítaca- y toma numerosas decisiones cuyas consecuencias debe asumir. “Es un personaje muy complejo, lo cual resulta maravilloso para un actor. La adaptación de La Odisea que hizo Chris (Nolan) estaba escrita de forma increíble; realmente me permitió entender lo que él buscaba. Tuvimos muchas conversaciones sobre cómo construir el personaje y situarlo en el centro de la historia”, explicó.

La belleza del protagonista “reside en que tiene defectos y es humano. Y creo que por eso ha logrado conectar con la gente a lo largo de 3000 años”, señaló el actor.

Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon encarna a Odiseo en una adaptación que explora las decisiones del héroe y las consecuencias de su regreso a Ítaca tras 20 años

Hathaway sobre la fidelidad de Penélope

Hathaway interpreta a Penélope, que teje un sudario de día y lo desteje por la noche para ganar tiempo y evitar casarse con los pretendientes, por lo que se convierte en un símbolo de la fidelidad hacia Odiseo y de la astucia femenina.

Para la actriz, el viaje de Odiseo es 100% más arduo que la espera de Penélope. “La película explora las consecuencias de los actos (de Odiseo) en Troya, pero es una lucha mental también. Y creo que una de las cosas con las que lidia Penélope es, simplemente, el peso de la incertidumbre”, apuntó la actriz a esta agencia.

“Siempre digo que soy capaz de hacer cualquier cosa si sé dónde está el final. Ya sabes, aunque sea algo físico o lo que sea; solo necesito que me digan cuánto tiempo debo aguantar o cuál es ese punto en el horizonte al que debo llegar. Penélope no tiene eso”.

La Odisea
Anne Hathaway interpreta a Penélope, presentada en 'La Odisea' como símbolo de fidelidad y astucia frente a los pretendientes instalados en su palacio

Holland admitió que su personaje (Telémaco) idealiza a su padre, que se ha convertido en un mito, en una leyenda. Él “cree en esa leyenda”, así que -agregó- disfrutó “mucho interpretando esa mirada llena de asombro”.

“Lo que más me gusta del guion y del poema es su actualidad; como joven de mi generación, pude identificarme con muchas de las cosas que sucedían a lo largo de la historia. Y creo que se trata de amor, de lealtad, del deseo de pertenecer, del fracaso y de afrontar las consecuencias”, dijo el actor, de 30 años.

Rodada en países como Grecia y Marruecos, Nolan recurrió a cámaras IMAX para filmar esta película de casi tres horas, lo que ofrece al espectador una experiencia cinematográfica más nítida y realista, pensada para que la gente sienta que está dentro del filme.

“Me siento muy satisfecho por haber logrado finalmente una ambición que tenía desde los 16 años: rodar una película completa en formato IMAX, que ofrece una calidad de imagen extraordinaria. Sin duda, creo que el futuro del cine pasa por seguir desafiando los límites técnicos y ampliando las posibilidades de lo que el cine puede lograr en ese aspecto”, explicó Nolan, famoso por éxitos como Oppenheimer o Dunkerque.

Fuente: EFE

[Fotos: Reuters/ Isabel Infantes; FlixPix/ Universal Pictures; Universal Pictures y Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times]

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