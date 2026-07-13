Ataques armados simultáneos en Guatemala dejan a tres hombres gravemente heridos

Los ataques armados ocurrieron cerca de las 19 horas en las colonias Pablo Sexto y Belencito, en el municipio de Mixco. (Bomberos Voluntarios de Guatemala) (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Tres hombres resultaron gravemente heridos tras ataques armados simultáneos que sacudieron la noche del 12 de julio la zona 7 de Mixco, Guatemala. De acuerdo con reportes de los Bomberos Voluntarios y de los Técnicos en Urgencias Médicas de la compañía 2, las víctimas, de 25 y 45 años, recibieron múltiples impactos de bala en diferentes partes de cuerpo.

Los ataques se produjeron este domingo 12 de julio al mismo tiempo (a eso de las 19 horas) en las colonias Pablo Sexto y Belencito, ambas de Mixco, municipio ubicado a 13.6 kilómetros de Guatemala.

Una de las víctimas fue estabilizada frente al numeral 21 de la calle principal de Pablo Sexto y trasladado de urgencia al Hospital Roosevelt. Mientras que el herido de Belencito presentaba una herida de bala en la cabeza.

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Las autoridades locales detallaron que las intervenciones rápidas de los socorristas permitieron estabilizar a los heridos antes de su traslado a centros asistenciales. Los equipos de emergencia confirmaron que las lesiones presentaban gravedad y requerían atención hospitalaria inmediata. Los hechos ocurrieron en áreas residenciales que.

Según información proporcionada por los Bomberos Municipales del municipio de Mixco, los ataques ocurrieron en un intervalo corto y en lugares cercanos, aumentando la preocupación entre los residentes de la zona.

Tres hombres resultaron gravemente heridos en ataques armados simultáneos registrados el 12 de julio en la zona 7 de Mixco, Guatemala. Los ataques armados ocurrieron cerca de las 19 horas en las colonias Pablo Sexto y Belencito, en el municipio de Mixco. Otro ataque armado en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, dejó dos hombres muertos de entre 30 y 35 años.

Dos muertos en otro ataque también en Mixco

Este mismo día, otro hecho violento cobró la vida de dos hombres de entre 30 y 35 años en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco. De acuerdo con la versión proporcionada por los Bomberos Municipales, el incidente armado ocurrió en la Sección P, lote 266. Los socorristas acudieron tras recibir la alerta y al llegar al lugar encontraron a los dos hombres sin signos vitales.

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Los bomberos confirmaron que la escena fue resguardada para permitir el trabajo de los peritos del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas y posibles responsables de los ataques ocurridos en ambas zonas. Según los reportes iniciales, los motivos detrás de estos hechos armados permanecen bajo análisis. La presencia de múltiples víctimas en diferentes puntos de Mixco ha generado inquietud entre los habitantes del municipio, quienes demandan mayor presencia de fuerzas de seguridad y acciones para prevenir nuevas agresiones.

Los Bomberos Voluntarios y los Técnicos en Urgencias Médicas informaron que las víctimas, de 25 y 45 años, recibieron múltiples impactos de bala. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Incidencia criminal

Las autoridades de Mixco enfrentan una presión constante por parte de la población para fortalecer la vigilancia y responder al clima de inseguridad. La región, identificada como un punto clave dentro del departamento de Guatemala por su peso económico y densidad urbana, permanece bajo la lupa de los organismos de seguridad debido a la frecuencia de delitos como extorsiones y robos.

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Durante el cierre de 2025, los informes oficiales mostraron un repunte en los delitos contra las personas, lo cual encendió las alarmas de la ciudadanía y de los expertos en seguridad. Sin embargo, en los primeros meses de 2026, se observó una reducción en el número de homicidios, un dato que ha sido interpretado como resultado parcial de los operativos intensivos desplegados en distintas zonas de Mixco.

La situación actual en Mixco se caracteriza por una criminalidad catalogada como de nivel moderado, con una tendencia a la persistencia de problemas estructurales que afectan tanto a comercios como a viviendas. Las denuncias de extorsión y los robos a la propiedad encabezan la lista de preocupaciones vecinales, lo que motiva una demanda constante de estrategias preventivas y correctivas.

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