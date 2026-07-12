El álbum de las vacaciones soñadas de Darío Barassi con su familia: “Ibiza, nos vas enamorando”

Darío Barassi eligió Ibiza para unas vacaciones familiares y compartió en redes sociales imágenes del viaje (Video: Instagram)

Darío Barassi eligió Ibiza para escaparse del frío porteño junto a su familia, y las imágenes que compartió en sus redes sociales dan cuenta de unos días cargados de mar, risas y momentos en familia. El conductor publicó un reel que ya acumula más de 15.000 me gusta en el que se lo ve lanzarse desde la embarcación hacia una tabla flotante verde en pleno Mediterráneo, con la descripción que él mismo eligió para definir la jornada: “Hoy pasaron cosas... calidad garantizada jajaja”.

El video no tardó en generar reacciones entre sus seguidores y colegas. Julieta Nair Calvo fue de las primeras en comentar: “Cae con el tobillito, me muero. Muy bailarina”. Otros usuarios se sumaron con mensajes como “¡Pensé que se hundía!”, “Genio, qué forma de caer” y “De eso trata la vida, de disfrutar”. La escena, filmada desde la propia embarcación, muestra al conductor en plena acción sobre las aguas azules de la isla balear, con el resto del grupo ya sobre la plataforma flotante.

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Las vacaciones de Darío Barassi en Ibiza combinaron playa, catamarán, gastronomía y paseos por uno de los destinos del verano europeo

Las historias del viaje mostraron a Darío Barassi al timón de la embarcación y el cierre del día en la bahía de Ibiza

Darío Barassi documentó en Instagram una jornada de navegación en catamarán frente a las costas rocosas de Ibiza

Pero el reel fue apenas uno de los tantos registros que Barassi fue compartiendo a través de sus historias de Instagram a lo largo del viaje. El conductor documentó cada tramo del día a bordo de un catamarán blanco: desde los preparativos —con una tabla de fiambres y queso tierno como protagonistas del almuerzo en cubierta— hasta los momentos de navegación frente a las costas rocosas de la isla. En una de las historias se lo ve al timón de la embarcación, con camisa de lino beige y los pies descalzos, concentrado en la maniobra con el mar abierto de fondo. En otra, aparece de pie en cubierta con los brazos extendidos hacia arriba, mientras a sus espaldas se ven otras embarcaciones ancladas en la bahía. “Terminando esta locura de día”, escribió en una story al caer la tarde, con formaciones rocosas y un yate de lujo como telón de fondo.

Darío Barassi también compartió una foto en la playa de Ibiza junto a Lucía Gómez Centurión y sus hijas Emilia e Inés

Ibiza volvió a ser el escenario de una escapada familiar que Darío Barassi sumó a su tradición de compartir viajes con sus seguidores

Las vacaciones en Ibiza también tuvieron su capítulo de playa. En una de las imágenes más emotivas del álbum, Barassi posa en el agua junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y sus dos hijas, Emilia e Inés. El agua turquesa les llegaba a los tobillos, las nenas llevaron mallas de colores vivos y antiparras, y los cuatro rieron a cámara. “Lo que amo esta playa”, escribió el conductor al pie de la foto. En otra historia, Barassi aparece junto a un amigo y la hija menor de ambos a bordo del catamarán, con el texto “Equipo desde hace 5 años”, en una postal que refleja la complicidad del grupo de viaje.

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La noche previa también tuvo su registro. Una foto en blanco y negro, tomada en las calles empedradas del casco antiguo de la isla, reunió al grupo completo con el texto “Ibiza, nos vas enamorando”. En la imagen se distingue a Barassi junto a Lucía y a otros amigos con sus respectivos hijos, todos con las caras de los menores cubiertas con emojis, frente a los bares y restaurantes iluminados del centro histórico.

Barassi documentó el viaje en Ibiza con historias de Instagram que incluyeron la navegación a bordo de un catamarán blanco

Una imagen nocturna en el casco antiguo de Ibiza reunió a Darío Barassi, su familia y amigos durante la escapada

El viaje forma parte de una tradición que el conductor mantiene desde hace años: la de compartir con sus seguidores la intimidad de sus escapadas familiares. En esta oportunidad, el destino fue uno de los puntos más convocantes del verano europeo, con sus playas de arena clara, el agua turquesa del Mediterráneo y la oferta gastronómica que la isla ofrece.

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En esta oportunidad, el destino fue uno de los puntos más convocantes del verano europeo. Entre historia, gastronomía y mar, Ibiza ofreció el marco para días que incluyeron paseos nocturnos por el casco antiguo, jornadas de navegación a bordo del catamarán y almuerzos en cubierta con fiambres, queso, burrata con tomates cherry, duraznos grillados y tostadas con tomate rallado.