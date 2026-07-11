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Brad Pitt, invitado de honor en la victoria de España ante Bélgica en el Mundial 2026: “Es más español que Pedro Sánchez”

La Selección encontró un inesperado apoyo en el icónico actor, quien presenció el partido en compañía de Penélope Cruz, Javier Bardem y su pareja Inés de Ramón, de origen español

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Brad Pitt presenció la victoria de España ante Bélgica REUTERS/Daniel Cole
Brad Pitt presenció la victoria de España ante Bélgica REUTERS/Daniel Cole

España ayer dio un paso de gigante en el Mundial 2026 y se clasificó para las semifinales, nada menos que la segunda vez en toda su historia. El gol de Mikel Merino en los minutos finales, de nuevo como ante Portugal, sirvió a los de Luis de la Fuente para clasificarse por 2-1 y lo que es más importante, ahorrarse una prórroga que los hubiera cansado de cara al partido en el que ya espera Francia y que se disputará el próximo martes a las 21 horas de la noche en el estadio de Dallas, Arlington. No sabemos si hasta allí se desplazará el que se ha convertido en un seguidor de lujo para La Roja, nada más y nada menos que el mismísimo Brad Pitt.

Se sabía que en un Mundial celebrado mayoritariamente en sedes de Estados Unidos cabía la posibilidad de ver a no pocas estrellas, y así ha sido durante estas semanas en las que ha transcurrido la máxima competición del fútbol de naciones. No obstante, con el avance en las rondas se han ido cayendo tantas selecciones como famosos invitados por ellas, hasta llegar a unos cuartos donde se ha erigido el actor de Troya y El club de la lucha como distinguido protagonista. Casi a la altura de Courtois, Fabián Ruiz o Mikel Merino.

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El actor acudió al encuentro y en seguida fue detectado por las cámaras y por los propios aficionados, que no dudaron en cruzarse con él y dedicarle un gesto de cariño y agradecimiento por apoyar a la Selección Española: “Brad, te queremos. I love you, Brad”, le decían un par de aficionados españoles desplazados a su zona, mientras este respondía al cariño con un saludo. “Eres español, te quiero tío”, le respondían al saludo, para marcharse al cántico de “Brad es español, Brad es español, Brad es español”.. El vídeo no tardaría en circular por redes, con algún que otro mensaje que reza: “Es más español que Pedro Sánchez”.

Javier Bardem y Brad Pitt en 'F1: La película'
Javier Bardem y Brad Pitt en 'F1: La película'

Su pareja y la relación con España

Lo cierto es que Pitt, que hace un año por estas fechas estaba presentando F1: La película, no estaba solo ni mucho menos en el estadio. Lo acompañaba precisamente su compañero de reparto en la película, Javier Bardem, y por ende la esposa de este, Penélope Cruz, con quien Pitt coincidió en El consejero. Bardem y Cruz han sido la gran representación internacional de la Selección durante estas semanas, así que era de esperar que intercambiasen impresiones con un compañero de profesión y viejo amigo como Pitt.

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Por allí andaba también el director David Fincher, con el que Pitt tiene pendiente de estreno Las aventuras de Cliff Booth, spin off de la película Érase una vez en Hollywood por la que Pitt ganó el Oscar a Mejor actor de reparto en 2020. Au así, la persona más importante que estaba ahí para el actor y la que explica su conexión con España no es otra que su pareja, la diseñadora de joyas y empresaria Inés de Ramón, nacida en Nueva Jersey pero con orígenes españoles que explicaban que estuviese allí apoyando como una más a la Selección, que ahora sueña con seguir contando con el favor del mismísimo Aquiles o Tyler Durden en su futuro encuentro ante Francia. Cualquier ayuda será bienvenida.

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