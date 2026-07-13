Cita arqueológica en República Dominicana reúne a 237 investigadores de 23 países

Un grupo de arqueólogos examina y documenta meticulosamente esqueletos y restos óseos encontrados en el interior de una cueva, utilizando herramientas especializadas, cuadernos de campo y equipamiento de grabación. La luz natural entra desde la entrada, iluminando la intensa labor científica sobre el terreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Santo Domingo alberga desde este lunes una de las citas científicas científicas para el estudio del pasado caribeño. La República Dominicana acoge el XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, que reúne a 237 investigadores de 23 países de América y Europa. El evento, considerado por la organización, se extiende hasta el sábado 18 de julio y busca actualizar el conocimiento sobre los orígenes y transformaciones de las culturas caribeñas. Según informó la agencia de noticias EFE, la inauguración tiene lugar en el Centro Cultural del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Durante estas jornadas, especialistas de universidades, museos y centros de investigación presentan un total de 97 ponencias distribuidas en 15 simposios temáticos, que abordan los hallazgos en disciplinas como bioarqueología, ADN antiguo, arqueozoología, arqueobotánica y arqueología subacuática. De acuerdo con EFE, los organizadores destacaron que el programa también incluye innovaciones en fotogrametría, modelado tridimensional, etnoarqueología, arqueología colonial, arte rupestre, antropología física, patrimonio cultural y participación comunitaria.

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La Academia de Ciencias de la República Dominicana, entidad organizadora del congreso, detalló que los principales ejes científicos giran en torno a investigaciones sobre los primeros pobladores del Caribe, genética de las poblaciones antiguas, movilidad humana, arqueología de comunidades afrodescendientes, patrimonio cultural subacuático y nuevas tecnologías aplicadas a la documentación arqueológica.

(foto: Freepik)

La agencia EFE precisó que el congreso también dedica espacio a estudios sobre sociedades agroalfareras, procesos de colonización europea y metodologías innovadoras para la conservación y difusión del patrimonio arqueológico.

Entre los asistentes figuran representantes de algunas de las instituciones académicas internacionales, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Leiden, la Universidad de Copenhague, el Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS).

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También participan universidades y centros de Puerto Rico, Cuba, Panamá, Colombia y otras entidades de la región. Los organizadores subrayaron que la agenda no se limita al debate académico, sino que incorpora actividades como presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales y visitas especializadas a museos.

La agenda del congreso

Uno de los actos de la semana será la jornada científica en el Centro León, en Santiago de los Caballeros, además de un acto académico en la sede de la Academia de Ciencias en Santo Domingo. EFE señala que el programa de actividades incluye una excursión a los yacimientos arqueológicos del Monumento Natural Cabo Samaná, con el objetivo de mostrar a los participantes parte del patrimonio arqueológico y cultural dominicano. La organización considera que esta salida permitirá a los asistentes conocer de primera mano los avances en conservación e investigación en el país.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejes científicos del encuentro

El congreso pone especial atención en la participación comunitaria, la integración de nuevas tecnologías para la documentación y estudio del patrimonio caribeño, la aplicación de herramientas digitales para el modelado y análisis de piezas y sitios arqueológicos y la investigación en genética de poblaciones antiguas, que ha permitido profundizar en las rutas migratorias y los orígenes de los pueblos caribeños. Según el comunicado difundido por la Academia de Ciencias, el evento representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional en la región y renovar los enfoques metodológicos en el campo de la arqueología.

El acto inaugural congrega a autoridades nacionales, representantes de instituciones científicas extranjeras e investigadores de Europa y América, que compartirán resultados de estudios sobre arqueología colonial, sociedades afrodescendientes, patrimonio cultural subacuático y desafíos actuales en la protección de los bienes culturales durante una semana de intercambio académico y diálogo interdisciplinario.

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La Academia enfatizó el carácter internacional y multidisciplinario del congreso, que busca actualizar el estado de la investigación arqueológica en el Caribe e impulsar la colaboración entre centros de América y Europa.