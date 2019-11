Recién entonces me liberé y recuperé uno de los manuscritos olvidados y pacté con el fantasma de mi abuela que éste sería mi libro y no el suyo. Vicente Undurraga, mi editor, lidió con mis nervios, que no querían ni tocar el manuscrito. Lo corregí a ciegas sabiendo que mi abuela no me perdonaría nunca que estuviera mal escrito. Sabiendo también que no había manera de que le gustase el libro, sabiendo finalmente que ése era el pacto: escribir un libro que ella pudiera odiar con orgullo.