—Marcelo Larraquy: La idea del libro surgió a partir de una serie de notas que me tocó hacer en la revista Noticias. Gustavo González, que era jefe de Información General, me dijo: “fíjate este tema”. Y digo me tocó porque le podía haber tocado a cualquiera. Era un 2 de enero de 1998 y fui el primero que aparecí en la redacción. Hice 4 o 5 sobre Galimberti, el divorcio de Susana Giménez, la empresa Hard Communication y el padre Juli César Grassi. Tenían bastante repercusión porque se sabía poco de Galimberti en los setenta, después de muchos años de clandestinidad, y que se convirtiera en socio de su ex secuestrado Jorge Born y del programa de Susana, a través de Telefé, le agregaba un interés especial. A mediados de marzo supuse que podría escribir un libro con este tema. Tenía ganas de escribir uno, lo cual no era muy original. En esa época todos los periodistas querían escribir un libro. Pero éste era un libro infinito, porque unía el submundo de la Argentina, el peronismo, la guerrilla, la ruta del dinero de los Born, la OLP, el alfonsinismo, el acuerdo con Menem, su pelea con Vertbisky, Firmenich, su sociedad con gerentes de la CIA…. Todos temas con mucha densidad, ríspidos, que exigía un abordaje con múltiples entrevistas, investigación, y no abandonar al personaje como eje narrativo. Había mucha información para cubrir. No era una novela que se podía cubrir los vacíos con imaginación. Hechos reales, como se decía antes. Para mí solo todo eso era inabarcable. Cuando lo entendí, después de un año de trabajo, le propuse a Roberto hacerlo juntos, él aceptó y la tarea nos llevó casi dos años más de trabajo. Las entrevistas con Galimberti, que fueron siete en total, se hicieron a lo largo de un año. Todas muy espaciadas. Las peripecias de nuestros encuentros con él están relatadas en el prólogo, y también en el nuevo epílogo que escribimos para esta nueva edición.