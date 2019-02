Muchas de estas críticas ya habían sido formuladas un tiempo antes por Rodolfo Walsh, integrante de la Secretaría de Inteligencia de la organización, en varios documentos internos elevados a la Conducción Nacional (entre fines de 1976 y comienzos de 1977) en los que no sólo cuestionaba toda la estrategia montonera -en particular pretender un enfrentamiento de ejército a ejército con las Fuerzas Armadas y aislarse del peronismo para acercarse a otros grupos guerrilleros trotskistas o guevaristas-, anunciaba el exterminio de sus estructuras y, sobre todo, formulaba una serie de medidas organizativas y políticas que lo hubieran evitado. En especial, proponía diseminar a los cuadros en células autónomas, unidas por la política y no por la estructura, para evitar las caídas en cadena, a causa de los datos entregados bajo tortura.