Casi por inercia, se reencontraron en el estudio tres semanas después de haber terminado las fatídicas sesiones de Get Back para empezar I Want You (She’s So Heavy), una ambiciosa composición de Lennon que sería parte Abbey Road. Para ese momento, la política de no hacer sobregrabaciones que tanto los había cansado, había quedado atrás. En abril, su amistad se antepuso a las diferencias que tenían en ese momento y Paul y John se juntaron para registrar The Ballad Of John And Yoko y terminar “You Know My Name (Look Up The Number), una canción que tenían inconclusa desde 1967. Los demás se unieron días más tarde para hacer Old Brown Shoe de George Harrison y confeccionar las maquetas de otros temas nuevos.