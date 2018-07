—Primero la posibilidad de entrevista, desde ya, y la autorización. Según las leyes británicas, no hay autorización en retrospectiva: si ya está muerto, no es oficial. En mi experiencia, no es más que el personaje lo que se destaca junto a su historia personal. Sé de gente que lo ha hecho con casos históricos. Mismo con McCartney, cuando dio el ok y hasta me dio información, hubo cosas que no utilicé en función de mantener una estructura narrativa de investigación más minuciosa dirigida hacia otro lado.