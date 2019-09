“The End”, que cierra el medley de manera gloriosa, anticipa sin proponérselo el camino individual que tomarán en el futuro: es el único tema de toda su discografía en el que cada integrante interpreta un solo. Casualmente, fue lo último que grabaron los cuatro juntos en el estudio. Ringo abre con la batería –hubo que rogarle que lo hiciera porque odiaba los solos- y luego Paul, George y John respectivamente muestran sus destrezas con la guitarra en una zapada que da lugar al epitafio de la banda: "And in the end, the love you take is equal to the love you make” (“Y al final, el amor que recibís es igual al amor que das”).