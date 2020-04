- Hay algunos actores y actrices con los que uno ya trabajó y se generó un gran vínculo laboral, como pasó con Victoria Carreras, Darío Levy o Pablo Razuk, a quién también he dirigido en teatro también. Después, los otros empezaron a surgir a medida que avanzaba la construcción de los personajes. El de Lucy, tenía en mente una mujer hermosa que no tenía un cuerpo hegemónico y era muy abducida por los moldes a los que ella no pertenece ni quiere pertenecer. Para interpretarla, apareció Bimbo Godoy y me encantó el trabajo que hizo con el personaje. Parece pensado para ella. Luisa Kuliok se me ocurrió porque tenía algo que ver con este personaje de mujer fuerte y poderosa. En el caso de Luciana Barrirero, que es la bailarina del Teatro Colón, hicimos un casting de actrices y bailarinas. Es maravillosa y fue una ceremonia verla bailar. Después tenés a Raquel Ameri que es una actriz extraordinaria, la conocí cuando fui a ver la obra de teatro Millones de segundos. Ella interpreta a “La Rusa” y aprendió ese texto y toda la parte del acento fue orientada por gente de la Casa de Ucrania. A Florencia Salas la había visto en María y el araña, de María Victoria Menis, y la directora me consiguió su teléfono. Es una red que se va construyendo para poder llegar a este gran elenco.