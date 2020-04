Podemos cuestionar el hecho de que una película tenga que durar cierta cantidad de minutos y no más ni menos, podemos analizar la importancia de la rentabilidad de las salas por sobre el tiempo que demanda cada historia en particular. Están las que se pueden contar en diez minutos, o en cuarenta, y las que requieren hasta cuatro o cinco horas. Pero la duración del film en sí no dice mucho. Si bien hay un prejuicio que opera ahí —y nos hace preferir series cortas y negarnos a ver obras como La Flor de Mariano Llinás que dura casi 14 horas—, el fenómeno de la lentitud en el cine, en realidad, tiene más que ver con el ritmo y la textura que con la duración en sí misma.