Y agregó, a modo de conclusión, con exabrupto incluido: "Es muy desafortunado que exista gente como Lazzari en este Foro. Por último, he decidido desafiar al Comité de Mediación de la institución. Lazzari, ándate a la puta que te parió”. Infobae Cultura se comunicó con el ex funcionario de Cambiemos, pero este prefirió no dar declaración alguna. Como se ve, en esta cuarentena preventina por el coronavirus el debate no cesa. El Club Político Argentino no está excento, así como tampoco todo aquel que esté verdaderamente interesado por lo político.