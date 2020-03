“Ni Diego en el ’86, que sin ese gol del Burru en la final, no hubiera levantado la Copa. ¿O no? Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia y Argentina te necesita para ganar. Por eso, dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respetá la distancia, no salgas a cualquier lado que quedás en offside y perjudicás al equipo. Mirá toda la gente que te banca afuera. No se amontonen todos arriba. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. Vamos Argentina, este partido lo ganamos jugando en equipo, porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia: la de volver a encontrarnos adentro de la cancha o en cualquier otro lugar”, reza el cortometraje acompañado de imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, entre otros grandes hitos de la Albiceleste.