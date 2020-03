El teatro reemplaza esos impedimentos con figuras poéticas: un paraguas mojado para mostrar la lluvia, una puerta que retumba y un grito desaforado para aludir a una invasión. No hay que perder de vista todos los recursos estéticos tanto en el lenguaje como en la puesta en escena de los que se vale el teatro para construir cualquier universo posible y, sobre todo, para aludirlos: hacerlos sentir presentes a partir de ingeniosas herramientas, como la extraescena, es decir, situaciones que se mencionan pero no se ven y que son un disparo directo a la imaginación del espectador. El teatro no nos muestra nada tal cual es, pero presenta algo con una pluralidad de sentido. Después, cada cual completa esa imagen o esa palabra con su propia subjetividad y emociones.