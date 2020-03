— Sí, la verdad que no sé exactamente. Yo no escribo mucho… Sí leo; nunca he dejado de leer muchos libros por día. O sea, no es que los termino en el día, pero no leo un solo libro sino que estoy leyendo, me imagino como harás vos, muchos libros de diferentes géneros. Eso todo el tiempo, y eso no lo abandoné nunca desde que aprendí a leer viste, desde Upa y El principito en adelante, leí todo lo que pude. Pero escribir, escribo esporádicamente. Y hay momentos en que estaba muy bien, o momentos en que estaba muy mal, en que no escribía, ¿no? Como que no me interesaba la literatura tampoco, la dejaba como algo secundario. O quizás sí escribir, pero no construirme como escritor. Cuando estás con mucha angustia, con depresión, te pasan otras cosas. Yo asocio, por ejemplo, que en el último tramo los poemas volví a escribir a partir que empecé a sentir cierto deseo de afirmación por sentirme mejor y me puse a escribir. Ahora estoy escribiendo obras de teatro.