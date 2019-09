— Decís que los textos de Panfleto dialogan con el feminismo actual y mencionás un cambio en la escritura, cierta pedagogía. ¿Y cuándo aparece el lector? ¿Cuándo empezás a escribir para un lector?

— La verdad es que es muy difícil imaginar un lector. Me parece que siempre me imagino interlocutores precisos y conocidos. Y habrá muertos en cierto modo, o sea, imaginariamente pienso en un lector que ya no me puede leer. Ahora, después, por supuesto, debe haber tramas inconscientes en relación a destinarle un texto al lector, pero no las tengo claras. No podría definir un lector. Sí me interesan las devoluciones de los lectores. O sea, Black out, que fue mi autobiografía, fue un corte bastante evidente respecto al efecto en los lectores. Me parece que ahí aparecieron lectores que no me asociaban ni a Página 12 ni a ciertos textos feministas o de política LGBT ni al barroco como estilo elegido. Eso me pareció muy interesante. Sobre todo me pareció que era una defensa, porque tanto me han acusado de que no se entendía nada lo que escribo que el hecho de que apareciera un lector no elitista, precisamente, y que de pronto se reconociera, se pudiera leer en esos textos… Me hablaban de la muerte de su padre, de la experiencia del alcohol, es decir, de cierta edad, lecturas muy empáticas, ¿no?