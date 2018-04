-¿Qué cambió en este tiempo? Desde que empezó la película han pasado 10 años. Entiendo que el equipo ha envejecido, han cambiado los cuerpos, hasta la cámara que utilizaron para grabar…

-Me parece más interesante hablar de qué cambió en el mundo, qué no era así cuando empezamos a hacer la película. Eso es un asunto interesante. En principio, pareció que el cine perdió mucho terreno. El cine que en el 2008, cuando yo mostré Historias Extraordinarias, tenía cierto poder, se retrajo enormemente. Por las redes sociales que en ese momento no existían – o ciertamente no existían de esta manera – y por el avance de la televisión: lo que se llama series, pero es el avance de la televisión. Eso generó una retracción enorme en el cine y en particular en las personas que piensan el cine de manera pública: los periodistas de cine, la crítica. Yo hoy veo que existe con respecto a las películas un pensamiento mucho más superficial y muchísimo más impaciente. Siento que la gente se ha acostumbrado a ver películas como una aventura. Tienen una necesidad de muchísima mayor inmediatez, de muchísima mayor impaciencia y de muchísimo mayor mal humor con aquellas cosas que no provocan esa satisfacción inmediata. diego, un tuit es inmediato y superficial y una película está hecha para ser mediata y no sé si superficial pero sí intensa. Siento que hay algo de ese terreno que en este momento hay que reconquistar. Porque no está dado y esos inventos sin duda mejoraron muchísimas cosas: al cine no le hicieron mucho bien. Ahí hay un desafío que los que hacemos películas tenemos que enfrentar, pero el lugar que antes ocupaba el cine ya no lo ocupa con tanta claridad: está la tele y sus series, está Instagram y sus caritas mirando para adelante; y es algo mucho más fácil de ver y todo el mundo está mirándolo. A mi me angustia, a veces, que la gente esté así. La posición física de alguien que ve una película es erguido y la posición de alguien que mira Instagram es encorvado. Yo me ocupo de eso: de ver cómo está puesta una persona cuando uno la mira, y es más lindo eso. A mi no me gusta ver a la gente prosternada frente al televisor. Prefiero verla iluminada por la pantalla.