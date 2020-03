–Esos años de placentero aprendizaje fueron solitarios. No les mostraba a mis compañeros lo que escribía. Quizás lo compartía con alguna noviecita. A los 13 años, recién ingresado al secundario, el Ejército de Onganía dio el golpe contra Illia y militarizaron la ciudad. Los tanques con soldados vestidos de combate pasaban frente al colegio. Era un horror, pero ese horror provocó que muchísimos jóvenes se incorporaran, como reacción, a la lucha política. Salíamos del colegio a las corridas y nos íbamos a la CGT de los Argentinos a realizar asambleas. Más de una vez nos enfrentamos con los tanques y nos corrían los carros hidrantes. Recuerdo una en particular, en la que Salvador Benesdra (N. de R.: periodista y escritor argentino, autor de El traductor, se suicidó en 1996), que corría a mi lado, perdió los zapatos cruzando la Diagonal Sur hacia el Cabildo y no había manera de volver a buscarlos. Recuerdo también una marcha de secundarios que subía por la Avenida de Mayo y la revista Así, muy popular, publicó una foto de la cabecera de la marcha, con una gran bandera de la que yo sostenía, muy reconociblemente, uno de los palos de un extremo. Tenía 16 años, mi madre casi se muere cuando la vio. A partir de ese tiempo comencé a leer los primeros libros de política, libros del Che Guevara y de Lenin, y a ir solo a las manifestaciones. Al conmemorar el año del asesinato del Che, 1969, me fui a Plaza Once, con el uniforme y los libros del colegio, a un acto sorpresa. Tengo grabados, como en una foto, a dos bolivianos que caminaban a mi lado y que de repente sacaron dos molotovs envueltas en diarios, las lanzaron al medio de la avenida Pueyrredón y los manifestantes, que hasta ese momento parecían simples transeúntes, se concentraron y marcharon hasta que llegó la policía. Todo me parecía heroico. Nunca corrí como ese día, en el que terminé cobijado en una casa humilde, a la que solidariamente me hizo entrar de prepo un matrimonio que tenía en el comedor un enorme afiche de Perón montado en su caballo pinto. Jamás fui peronista pero ese día comprendí que el pueblo peronista no era cretino como sus dirigentes.